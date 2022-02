La Nissan ha un annusatore di auto: ecco cosa si sono inventati (VIDEO)

Non è una figura mitologica, ma una posizione lavorativa realmente ricoperta da un uomo che di professione deve sentire gli odori degli abitacoli della Nissan.

Il mondo è bello perché è vario. C’è chi nella vita si sveglia la mattina e si reca in fabbrica ad odorare le automobili. Lo “smellmaster” è specializzato nel ricoprire una mansione che in Nissan ritengono essenziale prima di mettere in commercio le proprie vetture. L’annusatore umano è un vero guru dell’olfatto e deve testare con grande precisione numerosi componenti.

Gli odori hanno un impatto importante nell’esperienza di un guidatore e occorre che tutto sia perfetto nell’abitacolo. Un cattivo odore può essere anche motivo di distrazione per il conducente dell’auto. C’è chi ama il classico profumo di nuovo e chi non vede l’ora che l’auto assuma quella sensazione di vissuto al proprio interno.

La casa giapponese ritiene che un ambiente confortevole abbia un impatto importante per chi trascorre molto tempo nella propria auto. Questa esigenza ha portato alla ricerca e alla nascita di un vero e proprio mestiere che, come spesso accade in diversi ambiti della vita, nasconde delle abilità importanti. Occorre un olfatto sopraffino e un metodo specifico che osserverete nel video in basso.

Suv Fiat, spuntano le prime immagini: farà il botto in Italia? (VIDEO)

I segreti dello smellmaster della Nissan

Il tecnico della casa giapponese ha una missione chiara: valutare gli standard di odore di ogni singolo componente dell’abitacolo, in particolare le zone dove si accomodano i passeggeri. Il problema è che in un abitacolo l’assuefazione avviene nel giro di pochissimo, quindi una delle azioni più importanti per una attenta analisi è quella di essere veloci. Dopo una operazione, il tecnico è costretto ad annusare il suo braccio per tornare alla sensibilità di partenza.

La vita di uno smellmaster è un continuo odorare e resettare il naso per il prossimo prodotto da testare. Il ragazzo in azione non può usare il detersivo quando deve lavare la sua uniforme, non consuma cibi che possano lasciare un odore forte e, neanche a dirlo, non fuma. Il tutto avviene in un laboratorio super tecnologico e sigillato dove si viene a creare un ambiente asettico, luogo ideale per un feedback impeccabile.

Ferrari SF90 Stradale: arriva una versione ispirata all’Etna (FOTO)

Vi proponiamo il filmato pubblicato dalla Nissan dove viene intervista Ryunosuke Ino, uno degli specialisti che lavorano nel Technical Center di Atsugi. Ino è considerato “Il naso della Nissan“, ma per ogni continente ci sono tecnici che rispondono alle diverse preferenze dei diversi luogo. Carl Eastland (Odor Evaluation Lead Engineer) è il referente in Europa, mentre Tori Karl (Materials Engineer) lavora in Nord America.