Ferrari SF90 Stradale: arriva una versione ispirata all’Etna (FOTO)

L’ultimo gioiello di Maranello nato dalla lavorazione Ferrari Tailor Made trae inspirazione dal monte Etna. Ne arriveranno altre di special, ma questa ha un appeal vulcanico.

I pendii dell’Etna hanno dato ai tecnici della Ferrari l’impulso per ricreare i colori del più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Dopo la 812 Competizione in vernice Blu Capri, nelle foto in basso potrete ammirare la particolare colorazione del SF90 Stradale by Mount Etna. Arriveranno un totale di cinque modelli che prenderanno spunto da altri luoghi iconici, celebrando i 10 anni dell’esperienza Cavalcade. L’iniziativa di viaggio che coinvolge ogni anno decine di Ferrari in percorsi suggestivi.

La profonda tonalità terrosa dell’auto rende la super sportiva italiana ancora più aggressiva. La prima ibrida della marchio italiano presenta un 4.0 V8 turbo da 780 CV, combinato con un motore elettrico che fa schizzare la vettura a ben 1000 cavalli. Lo scatto è fulmineo, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiungere i 340 km/h. La SF90 Stradale, secondo le stime della Ferrari, è in grado di percorrere in media 25 chilometri in modalità elettrica, riuscendo a viaggiare sino alla velocità di 135 km/h.

Michael Schumacher, appassionati in delirio: l’iniziativa che affascina tutti (FOTO)

I dettagli della SF90 Stradale by Mount Etna

Il Cavallino ha una divisione apposita che si occupa di soddisfare quasi ogni fantasia dell’acquirente. Questo modello unico ha diversi richiami ad uno dei simboli della Sicilia, sfoggiando pinze di un rosso acceso e degli interni con finiture verniciate nel colore rosso Taormina, come quello della carrozzeria. Oltre ai sedili e ai tappeti rossi, è visibile una targa posizionata tra i sedili che fa riferimento alla rarità del modello.

Ferrari, anno da record: arriva una gradita sorpresa

Spazio nell’abitacolo anche alla fibra di carbonio che trasmette il consueto stile racing della casa. Il tetto è dipinto in una tonalità lucida di nero che contrasta con il resto dell’auto. Aspettando le prossime auto uniche del Cavallino, vi possiamo solo lasciare immaginar il prezzo stratosferico di questo modello. La SF90 Stradale tradizionale parte da circa € 430.000 iva inclusa.