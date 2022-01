Nissan JUKE Kiiro: versione limitata ispirata al film ‘The Batman’ (FOTO)

Nissan lancia un’edizione speciale del suo crossover JUKE: prenderà il nome in codice Kiiro e sarà ispirata al nuovo film ‘The Batman’.

Nissan e Warner Bros. Pictures hanno avviato una partnership commerciale in occasione della premiere del nuovo film The Batman che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 3 marzo. Da qui la diffusione di una campagna mediatica con le immagini della Nissan Juke al fianco della celebre grafica del film The Batman. Grande protagonista di questo inedito connubio è la versione speciale Kiiro (dal giapponese: “giallo”).

A destare interesse a prima vista è proprio il look del crossover nipponico, con carrozzeria di colore Ceramic Grey e tetto a contrasto di colore nero. A rendere tutto più intrigante contribuiscono le finiture sulle modanature laterali e sui paraurti anteriore e posteriore di colore Spiced Lemon. Spiccano anche i cerchi in lega da 19 pollici in veste total Black che offrono un design ancora più accattivante e misterioso, corredati da un inebriante motivo grafico che caratterizza le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto.

I dettagli della JUKE Kiiro

La Nissan JUKE Kiiro svela interni di sommo rispetto e interesse con sedili sportivi Monoform in tessuto Black intrecciato con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon, mentre sul badge posizionato sulla console centrale, vicino alla leva del cambio, compare il nome di questa edizione speciale. Altri dettagli sono in black al fine di creare un’armoniosa continuazione tra il design esterno e quello interno. Sarà una versione a tiratura limitata, previsti solo 5.000 esemplari di cui 250 destinate al mercato italiano.

Ma la JUKE Jiiro non sarà tutto look. Il cuore pulsante è rappresentato dal motore turbo benzina da 114 CV e una coppia di 200Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti, mentre cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante sarà opzionale. Di alta fattura anche le tecnologie a disposizione, a cominciare da quelle relative alla sicurezza, come il cruise control con comandi al volante, la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di infotainment NissanConnect abbinato allo schermo Touchscreen da 8 pollici. Al momento non si hanno dettagli dei prezzi di listino.