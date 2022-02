Tony Cairoli, arriva una clamorosa occasione? Ecco cosa può accadere

Stando alle ultime notizie, Tony Cairoli potrebbe tornare incredibilmente in pista al primo appuntamento dell’MXGP che si terrà a Matterley.

Il mondo del motocross ha salutato Tony Cairoli al termine della passata stagione, dopo una carriera strepitosa in cui ha fatto la storia delle due ruote italiane. Seppur in una disciplina differente, il siciliano viene idolatrato da anni quasi ai livelli di Valentino Rossi, viste le sue imprese leggendarie che lo hanno reso il migliore di sempre nella sua specialità.

A novembre, neel corso del Gran Premio di Mantova, Cairoli ha detto basta, all’età di 36 anni. Il pilota siciliano è una vera e propria leggenda di questa disciplina, avendo collezionato ben nove titoli mondiali, 94 vittorie, 179 podi in 278 GP disputati.

Il talento del nativo di Patti venne subito fuori sin dai suoi primi anni vita, quando esordì in minicross ad appena sette anni. Le vittorie si sono susseguite nel corso della sua gioventù, tra titoli nazionali ed europei, che lo avrebbero reso uno dei più talenti più promettenti degli anni Novanta.

Nel 2005 vince il primo mondiale in categoria MX2, in sella ad una Yamaha YZ-F 250, stesso mezzo con cui si ripete nel 2007. Dal 2009 al 2013 è il padrone assoluto della MX1, dividendosi tra la casa di Iwata e la KTM, dove entra nel 2010 e dalla quale non si sposterà più in futuro.

In MXGP arrivano gli ultimi due allori iridati nel 2014 e nel 2017, in una carriera incredibili che lo ha visto supportato anche dalla Red Bull. Il mese di novembre è stato molto difficile per il mondo delle due ruote per gli appassionati italiani: il siciliano si è ritirato al decimo giorno di quel mese, mentre il 14 è toccato a Valentino Rossi.

Marquez, l’obiettivo è chiaro: lo spagnolo spaventa gli avversari

Tony Cairoli, all’orizzonte un clamoroso ritorno in MXGP

Tony Cairoli aveva annunciato il suo ritiro lo scorso anno, chiudendo i conti con l’MXGP al Gran Premio di Mantova ad inizio novembre. Tuttavia, nelle ultime ore si sta facendo strada un’indiscrezione che fa sognare gli appassionati. Il nativo di Patti potrebbe infatti tornare a gareggiare nel primo appuntamento stagionale.

Il nove volte campione del mondo potrebbe sostituire Jeffrey Herlings a Matterley, in Inghilterra. L’appuntamento è previsto per il 20 febbraio, vale a dire tra poco più di una settimana. Herlings si è infortunato in allenamento pochi giorni fa, atterrando male dopo un salto.

Il tutto è accaduto lo scorso 31 gennaio. Il contatto con una roccia ha fatto cadere il rider, che è stato prontamente operato al piede sinistro per limitare una frattura. Tutto ciò, con ogni probabilità, non gli permetterà di prendere parte alla prima gara stagionale, e dovrebbe essere sostituito proprio da Cairoli.

MotoGP, test Mandalika Giorno 1: tempi e classifica. Honda davanti

Attualmente, la notizia non è ancora ufficiale ma sta circolando su diversi magazine, e gli appassionati non vedono l’ora di poter festeggiare il ritorno della leggenda italiana. Certi amori, com’è giusto che sia, non muoiono mai, e rivedere in azioni un mito come Tony non può che far bene al nostro motorsport. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti.