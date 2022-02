MotoGP, Marc Marquez preoccupato: vicini al limite

Il pilota della Honda, Marc Marquez, è rimasto perplesso per le condizioni del Mandalika Street Circuit. Il tracciato indonesiano ha messo a dura prova i piloti.

Archiviati i test in Malesia, la MotoGP si è trasferita in Indonesia per la tre giorni di prove sul Mandalika International Street Circuit. Il tracciato, al debutto nel motomondiale nel fine settimana del 18-20 marzo, ha dato più dolori che gioie ai centauri scesi in pista. Le condizioni dell’asfalto sono risultate pessime, creando difficoltà persino a campioni pluripremiati come Marc Marquez.

L’inverno dello spagnolo è stato condizionato dal riacutizzarsi del problema della diplopia. Il guaio della visione doppia non ha limitato il centauro che, dopo un periodo di riposo, ha ricominciato ad allenarsi. Si è temuto per il peggio dopo la caduta sulla moto da cross post Misano, ma l’otto volte campione del mondo è risalito in sella alla sua nuova Honda già in Malesia.

Nei primi test stagionali il centauro di Cervera si è confermato il pilota Honda più veloce, segnando dei discreti tempi. Dopo le lunghe giornate in pista a Sepang, Marc sta cercando di ottenere la migliore forma fisica possibile in vista dell’inizio della stagione. Il 6 marzo il mondiale prenderà il via dal tracciato di Losail, in Qatar, per la prima ed unica gara in notturna con le luci artificiali della stagione.

I problemi di Marc Marquez

Il catalano si è lamentato per la pista sporca che ha portati i piloti al limite. Come riportato da Speedweek MM93 ha spiegato che il 17° posto nel primo giorno di test in Indonesia è stato determinato dalle cattive condizioni della pista. “In mattinata abbiamo dovuto fare i conti con condizioni molto sporche. Dovevi davvero avvicinarti al limite“.

Il tracciato costruito sull’isola indonesiana di Lombok è lungo 4.310 km e prevede 11 tornanti a destra e cinque a sinistra. Il record del nuovo Mandalika Street Circuit appartiene al campione del mondo della classe Superbike Toprak Razgatlioglu che su Yamaha ha fermato il crono in 1:32.877. Lo scorso novembre il pilota turco ha ottenuto una fondamentale pole position nel campionato SBK.

In mattinata la pista era pericolosa a causa dello sporco. L’unico metodo escogitato dagli organizzatori per ripulire l’asfalto è stato quello di “lavare” la pista con la pressione dell’acqua. “Domani la situazione sarà migliore, domenica il grip sarà ancora migliore e al Gran Premio del 20 marzo speriamo di trovare ottime condizioni“, ha spiegato il catalano.

Il campione della Honda ha ammesso che oggi non ha spinto per evitare guai. Nel secondo settore Marc non ha trovato il feeling ideale. “Non mi piace il secondo settore, è troppo veloce. Puoi sentire dei dossi nelle curve veloci. Se rischi molto lì, puoi guadagnare molto tempo. Ma al momento le condizioni della pista lasciano molto a desiderare. Ho fatto molti giri di fila per conoscere la pista e trovare la traiettoria ideale. Nel pomeriggio ho dovuto risparmiare energia. Ho quindi trascorso più tempo ai box rispetto al mattino. Quando la pista si è più pulita, abbiamo guidato di meno ma abbiamo provato cose più importanti con l’assetto. Abbiamo ancora due giorni a disposizione“, ha chiosato Marc.