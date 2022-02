Marc Marquez, subito un incidente: inizio col botto ai test di Sepang

Marc Marquez è ritornato in pista a distanza di tre mesi dall’infortunio con la enduro. A Sepang arriva il primo incidente per il campione HRC.

Dopo la tre giorni dedicata a rookie, tester e team in concessione i piloti della classe regina sono finalmente scesi in pista per il primo test Irta del 2022 sul circuito di Sepang. Il day-1 ha preso il via alle 03:00 ora italiana, all’insegna del caldo e dell’umidità con temperature che sfiorano i 35° C dell’aria.

Dopo tre mesi di stop Marc Marquez è ritornato in pista in seguito all’ultimo infortunio in allenamento durante un allenamento che gli ha causato la diplopia. Sono stati mesi di incertezze per il campione della Honda che ha rischiato di non tornare più in pista. La sua presenza qui in Malesia era fortemente in dubbio fino a qualche settimana fa, ma l’ok dei medici gli ha permesso di rimettersi al lavoro sulla sua amata RC213V.

Marquez a pieno regime nel test

Tra i primi a scendere in pista nella giornata di sabato 5 febbraio i due piloti Suzuki Alex Rins e Joan Mir. Marc Marquez ha iniziato a girare a Sepang con una Honda del 2021 con i colori Repsol Honda. Poi si è fermato ai box ed è montato in sella ad una delle due Honda 2022 con pacchetti aerodinamici diversi e nella seconda ora ha rimediato una caduta senza conseguenze.

Prima della partenza il fenomeno di Cervera ha parlato ai microfoni di MotoGP.com. “Vedo la luce in fondo al tunnel. Essere ai test è già un regalo. Certo, l’obiettivo è lottare per il Mondiale, ma in questo test non mi sento ancora pronto per questo. Bensì essere pronto per la prima gara che si correrà tra un mese. L’obiettivo sarà lottare per la vittoria ogni fine settimana. L’altro punto è il mio braccio destro. È vero che è meglio che nell’ultima gara, a Misano, ma devo prendermene cura tutto l’anno”.

Nel suo garage sono a disposizione tre moto per effettuare comparazioni, due quelle a disposizione di Pol Espargarò. A dimostrazione che Marc Marquez continua ad avere un ruolo prioritario nello sviluppo della RC213V. “La nuova Honda è un grande cambiamento. Cerchiamo più spin, più grip, più velocità… per migliorare in tutte le aree. Uno di questi è la trazione poiché l’anno scorso abbiamo sofferto molto sul giro e sulla distanza di gara”.