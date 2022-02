F1, Ferrari e quella strana somiglianza con una squadra di basket (FOTO)

La Ferrari è vicina alla presentazione della sua nuova F1. Tuttavia, vi sveliamo una curiosa somiglianza con il logo dei Boston Celtics.

In casa Ferrari le parole stanno per cedere il passo ai fatti, o almeno, questo si augurano i tifosi. La nuova monoposto, che si chiamerà F1-75, verrà presentata tra meno di una settimana, e dovrà essere quella del riscatto. In F1, specialmente in quella odierna, è fondamentale partire sin da subito con un progetto vincente, e l’entourage diretto da Mattia Binotto deve aver appreso per bene questo concetto dopo le cocenti delusioni recenti.

Tuttavia, il nome ha sin da subito spavantato i fan, ma qui siamo nel mondo della cabala. Negli ultimi anni, questa volontà di celebrare compleanni e ricorrenze con nomi particolari affibiati alle macchina non ha portato un granché bene, come dimostrato dalla disastrosa SF1000 o dalla SF90, che resta comunque l’ultima ad aver vinto un Gran Premio per la Scuderia modenese.

Il numero 75 è stato scelto per festeggiare il settantacinquesimo anniversario dalla nascita della casa modenese, che nel 1947 produsse la 125 S, prima vettura fuoriuscita dalle officine di Enzo Ferrari. Da allora, il Cavallino è diventato leggenda, dominando in F1 per tanti anni, alternati anche a vere e proprie stagioni nere.

La Ferrari abbandona la dicitura SF per la prima volta dal 2014, quando il modello venne denominato F14 T. Anche in quel caso, si trattò di un flop clamoroso, che chiuse per appena due volte sul podio senza mai vincere, segnare una pole position o partire in prima fila. Ovviamente, nel 2022 le ambizioni sono e devono essere diverse. Da tempo si parla della volontà della rossa di giocarsi il titolo, cosa che stavolta dovrà verificarsi dopo anni di grandi delusioni.

La rossa ha investito tempo e denaro nello sviluppo del nuovo progetto, sacrificando la seconda parte del 2020 e tutto il 2021 per concentrarsi sulla nuova vettura. La parte più importante delle nuove vetture sarà il fondo, dove il ritorno dell’effetto suolo e l’avvento dei canali Venturi potrà permettere agli ingegneri di sbizzarrirsi.

F1, il logo del 2022 lega la Ferrari ai Boston Celtics

Gli appassionati di F1 e di basket avranno notato una curiosa somiglianza tra il logo scelto dalla Ferrari per festeggiare i 75 anni di vita e quello dei Boston Celtics. La compagine che milita nella NBA, vincitrice di ben 17 titoli, venne fondata proprio tra il 1946 ed il 1947, nello stesso periodo in cui anche il Cavallino stava per lanciare sul mercato la sua prima auto.

Da allora, i due marchi hanno fatto la storia dei rispettivi settori, ospitando dei veri e propri fenomeni: se la Ferrari ha potuto costruire le proprie fortune su personaggi come Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Niki Lauda, Gilles Villeneuve e tanti altri in F1, i Celtics non sono stati da meno.

La maglia verde è stata vestita da Larry Bird, Paul Pierce, Kevin McHale, Bill Russell, ma l’elenco potrebbe essere lunghissimo e non ci dilungheremo troppo. La speranza della Ferrari e dei Celtics è che il logo riporti fortuna, visto che sono accomunate da una statistica piuttosto negativa: entrambe non vincono titoli dal 2008. Il tempo di aggiornare i numeri è ormai giunto.