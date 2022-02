Hamilton in lacrime? Macché, ecco il suo “rifugio” segreto (FOTO)

La carriera di Lewis Hamilton proseguirà regolarmente dopo un inverno di silenzi e meditazioni sul ritiro. Il campione adesso è tornato.

Dopo un inverno ricco di chiacchiere, di silenzi e di tira e molla, Lewis Hamilton ha fugato ogni dubbio sulla propria permanenza in F1. Il sette volte campione del mondo ha caricato un post sul suo profilo Instagram sabato 5 febbraio, tornando ad aggiornare la sua bacheca per la prima volta dopo quasi due mesi.

Com’era ovvio che fosse, il pilota della Mercedes è stato letteralmente preso d’assalto per quanto riguarda i commenti alla foto, dove tutti gli hanno manifestato vicinanza ed affetto dopo la perdita del titolo mondiale. La telenovela che lo aveva visto protagonista si è finalmente conclusa, e negli scorsi giorni Lewis si è anche recato a Brackley per visitare la fabbrica del suo team per la prima volta in stagione.

Hamilton grida vendetta, ma sa anche che al suo fianco non ci sarà più il fedele scudiero Valtteri Bottas, ma un giovane talento che vuole stupire tutti. Ovviamente, stiamo parlando di George Russell, che dopo tre anni in Williams è finalmente approdato alla corte di Toto Wolff per far vedere di che pasta è fatto.

Tuttavia, il team di Brackley non avrebbe mai potuto fare a meno del suo leader, icona dello sport mondiale e che con il suo ritorno ha salvato la faccia della F1. Un eventuale ritiro sarebbe stato determinato da quanto accaduto ad Abu Dhabi, il che avrebbe creato un danno d’immagine enorme al Circus, alla FIA ed a Liberty Media.

Hamilton, vacanze esclusive con i suoi amici

Lewis Hamilton ha pubblicato la sua prima foto dopo due mesi, scrivendo “Ero andato via, ora sono tornato“, scatenando l’entusiasmo dei suoi tifosi. Obiettivamente, la sceneggiata durata circa 60 giorni ci è sembrata sin troppo hollywoodiana, dal momento che nessun esperto di F1 ha mai creduto realmente al suo ritiro.

La verità è che questo sport ha estremo bisogno di un personaggio come il britannico, soprattutto in questo periodo dove i “senatori” stanno per mollare. Già da qualche anno la F1 ha dovuto fare a meno di Felipe Massa e Jenson Button, mentre ad Abu Dhabi anche Kimi Raikkonen ha detto basta.

Tra i più esperti sono rimasti lo stesso Hamilton, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, mentre per il resto il Circus pullula ormai di giovani talenti e piloti con la valigia che corrono solo grazie ai loro soldi. Lewis ha fatto la scelta giusta restando al fianco di Max Verstappen per cercare la rivincita, con la speranza che anche la Ferrari e qualche altro team siano della partita.

Nel frattempo, Lewis si è divertito a condividere con i fan qualche momento delle sue vacanze, caricando altri scatti del periodo in cui è stato lontano dai social. Chi se lo aspettava depresso per la sconfitta mondiale è rimasto deluso, dal momento che è apparso sorridente ed in compagnia di molti amici. In una delle foto è intento a giocare una partita di Monopoly, ma in un’altra pratica addirittura Windsurf. Il pilota ora è carico per la lotta.