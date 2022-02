Ferrari, cambio di colore all’orizzonte? Il dettaglio spaventa (FOTO)

La nuova Ferrari verrà svelata tra poco più di una settimana via web. Il nuovo abbigliamento dei piloti lascia perplessi.

In casa Ferrari è tutto pronto per la presentazione della nuova F1-75, la monoposto che dovrà segnare il ritorno alla lotta mondiale per il Cavallino. Dopo anni di delusioni, la rossa ha bisogno di competere con i colossi Red Bull e Mercedes, diventati praticamente irraggiungibili con in vecchio ciclo tecnico.

La rivoluzione regolamentare del 2022 è l’occasione migliore per la Scuderia modenese, che da un anno e mezzo ha spinto tutte le proprie risorse su questo nuovo progetto. Recentemente, Mattia Binotto si è dichiarato molto orgoglioso del lavoro svolto, che dovrà ora fornire degli importanti riscontri in pista.

Il nome della nuova Ferrari è un omaggio al settantacinquesimo anniversario della nascita della casa, che produsse il primo modello nel lontano 1947, la mitica 125 S. La storia della casa più famosa del mondo ci ha portato a vivere strepitosi trionfi e grandi delusioni, come quelle vissute nell’ultimo biennio.

Nelle ultime ore, un’indiscrezione lanciata da Leo Turrini ha preoccupato i fan. Stando a quanto affermato dal noto giornalista, la F1-75 avrebbe soddisfatto gli ingegneri per quanto riguarda il nuovo motore Superfast, ma permangono dubbi sul reparto aerodinamico che dal 2009 in avanti è sempre stato deficitario rispetto alla concorrenza.

Altre indiscrezioni parlano di uno schema sospensivo Pull-rod all’anteriore, come quello adottato ai tempi di Fernando Alonso nel 2012. All’epoca, la soluzione non riuscì a produrre i risultati sperati, ma con i nuovi regolamenti potrebbe tornare utile. Tuttavia, i dubbi verranno fugati soltanto tra una settimana, dal momento che la presentazione, che avverrà via web, è prevista per giovedì 17 febbraio.

Ferrari, ecco il nuovo abbigliamento della rossa

La Ferrari ha presentato in queste ore il nuovo abbigliamento, pubblicando una foto di Charles Leclerc e Carlos Sainz sui propri profili social. I due piloti indossano una polo a maniche corte, ma a spiccare è la colorazione: al contrario degli altri anni, il rosso non domina totalmente la maglia, ma ha ceduto il passo ad una profonda banda grigia che occupa anche le maniche nella loro totalità.

Sotto al simbolo della Shell compare il nuovo logo della Velas, mentre gli altri due nuovi ingressi, vale a dire Santander e CEVA, compaiono sul lato opposto del petto. Generalmente, la colorazione dei capi corrisponde a quella della monoposto per buona parte, per cui potremmo attenderci una livrea diversa dal passato.

Stando alle indiscrezioni, la nuova Ferrari dovrebbe essere dotata di un rosso old-style, simile a quello presentato in occasione del Gran Premio del Mugello del 2020. Tale cromatura verrà portata in pista solo in Bahrain, e sarà diversa da quella della presentazione.

A giudicare dal colore delle nuove maglie, è lecito attendersi che gli inserti grigi potrebbero far parte in maniera significativa della nuova livrea, scartando l’ipotesi del bianco che caratterizza la Santander. Oggettivamente, la cromatura dell’abbigliamento potrebbe far storcere il naso, ma l’importante è che la monoposto riporti il Cavallino nelle zone alte della classifica assoluta.