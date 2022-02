F1, Verstappen scelta rischiosa: il precedente è poco felice

Max Verstappen è pronto ad affrontare la nuova stagione di F1 con in mente l’obiettivo di tenersi stretto il numero 1 dopo il titolo conquistato all’ultimo respiro ad Abu Dhabi.

Il campione del mondo 2021, Max Verstappen, è sembrato euforico nel giorno della presentazione della sua nuova Red Bull Racing. La RB18, in realtà, non ha impressionato, semplicemente perché non ha svelato le reali forme e soluzioni tecniche introdotte per il campionato 2022. Adrian Newey e la squadra di tecnici del team austriaco hanno preferito giocare a carte coperte, come faranno probabilmente tutti gli altri top team.

Ciò che balza agli occhi sulla nuova vettura di Max Verstappen è il numero 1. L’olandese ha deciso di rinunciare al suo storico 33 per celebrare il titolo mondiale conquistato lo scorso dicembre negli Emirati Arabi. Il figlio d’arte di Jos ha compiuto una vera e propria impresa, riuscendo a frenare la cavalcata mondiale di Lewis Hamilton. Il modo con cui MV33 ha conquistato il titolo mondiale, a seguito di una discutibile scelta del direttore di gara, non deve macchiare una annata strepitosa.

Verstappen come il suo predecessore

L’olandese ha meritato di poter sfoggiare il numero 1 sulla livrea dell’auto 2022, riportando alla mente degli appassionati altri campioni che fecero la stessa scelta. Al momento della presentazione della RB18 Max ha esclamato con una battuta: “È più bello del 33!“. Il numero 1 ha un fascino unico ed è giusto che un campione renda omaggio alla sua impresa, dato che potrebbe anche accadere una sola volta nella vita.

Max Verstappen si prepara ad una nuova sfida alla Mercedes di Lewis Hamilton. “Non mi sento diverso da prima perché ho vinto il campionato. Ho solo voglia di risalire in macchina, dopo un bel periodo di riposo, e scoprire che sensazioni mi darà la nuova monoposto. Quest’anno ci sono molte incognite. Sto bene, mi sono allenato al meglio, però c’è la curiosità di provare la RB18. Mai come stavolta, aspetto con desiderio quel momento in cui esci dai box e fai i primi tre giri di pista per capire a che punto è l’auto e se ha un buon potenziale“.

L’ultimo campione del mondo a sfoggiare il numero 1 in Formula Uno è stato Sebastian Vettel nel 2014. La stagione per il tedesco non fu esaltante, anzi fu la peggiore della storia del tedesco in Red Bull Racing. Sulla RB10 Seb non marcò neanche una vittoria, chiudendo al quinto posto della graduatoria mondiale. Nel 2015 decise di passare in Ferrari. Dal 2015 al 2021, infatti, il campione del mondo Lewis Hamilton ha scelto di conservare il suo 44, mentre il vincitore del mondiale 2016, Nico Rosberg, decise di ritirarsi subito dopo aver battuto il teammate anglocaraibico.