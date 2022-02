Un tragico incidente ha spezzato una giovane vita. Un vero e proprio dramma per la MotoGP che deciso di omaggiarlo con un toccante post.

Sono le notizie che non vorremmo mai dover leggere. Purtroppo, gli sport ad alta velocità rischiano spesso di portarci verso questi lidi, oggi, è arrivata una morte inaspettata. C’è un ragazzo deceduto.

Parliamo di Jakub Gurecky, 16 anni. Il campione in carica della Northen Talent Cup ha concluso male la sua caduta in una sessione di allenamento che purtroppo ha avuto conseguenze gravi. Il ragazzo, che pareva avere anche un bel destino da pilota davanti, purtroppo non ce l’ha fatta ed ora non è più tra noi.

Una notizia triste per il Motomondiale

Jakub si stava allenando sulla sua due ruote Ohvale, purtroppo le ferite che ha riportato a seguito dello scivolone non gli hanno lasciato scampo. Naturalmente, si tratta di una bruttissima notizia in generale, oltre che per tutto il movimento. Il ragazzo, avrebbe dovuto esordire nella Red Bull Rookies Cup tra pochi mesi e quindi entrare ufficialmente, in un certo senso, nel Motomondiale. Proprio per questo anche la MotoGP ha dedicato un post a questo giovane ragazzo.

We’re very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky. From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 8, 2022

Il sedicenne nato in Repubblica Ceca, aveva chiuso l’ultima stagione alla Northen Talent Cup, con quattro vittorie, due secondi posti e tre terzi, vincendo infatti il titolo in sella alla KTM del team JRT Brno Circuit. Purtroppo, sono già molti i giovanissimi che hanno perso la vita sull’asfalto, negli ultimi anni. Da Jason Dupasquier a Hugo Millan ancora a Dean Berta Vinales, solo nel 2021.

Chi ha raccontato al mondo dell’ormai avvenuta scomparsa di questo ragazzino, ha deciso di farlo parlando in prima persona, sui social dello stesso Jakub. Nella sua lingua madre, è come se lo stesso giovanissimo avesse scritto le seguenti frasi, che si immagina abbia scritto un parente o un amico molto vicino al ceco: “Amici, sono stato molto felice di essere qui con voi, mi è piaciuto molto, anche se è stato solo per un breve periodo, solo 16 anni. I sogni che avevo si sono avverati. Divertitevi e pensate a me qualche volta“.