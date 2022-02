Pecco Bagnaia, a Tavullia attesa per la figlia di Valentino Rossi

Pecco Bagnaia fa un bilancio dei primi test preseason, parla della nuova Desmosedici e dell’aria di festa a Tavullia per l’arrivo di una bebè.

Pecco Bagnaia e Ducati sono vicini al rinnovo anche se manca ancora la firma. Sono giorni di dialogo fra le parti, ma prima di Losail dovrebbe arrivare la firma. Tutti hanno intenzione di proseguire su questo tragitto e arrivare ai nastri di partenza con la necessaria calma per affrontare una stagione che si preannuncia importante. Borgo Panigale non vince il titolo piloti dal 2007 e vuole mettere fine al digiuno.

Il primo test di Sepang ha dimostrato che la nuova Desmosedici GP22 ha un enorme potenziale da sfruttare, sia a livello di motore che dal punto di vista dell’aerodinamica. 6° crono nel day-2 per il vice campione, poco più di un decimo il distacco da Enea Bastianini, senza necessità di dover tentare il time attack. I presupposti ci sono tutti per fare bene: “Abbiamo migliorato più di quanto mi aspettassi, e il margine è incredibile”, ha detto Bagnaia in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Bagnaia e i pronostici per il 2022

Dopo un po’ di relax invernale è tempo di rimettersi in gioco per Pecco Bagnaia, su di lui ci sono grandi aspettative e pressione. Negli ultimi mesi si è allenato come non mai in vista di questa stagione che si preannuncia cruciale: “Quest’anno tutti noi piloti dell’Academy siamo molto più pronti. Carlo (Casabianca, n.d.r.) è stato bravo ad ascoltarci, e dal lavoro fatto sento di aver fatto un passo avanti. Però, io ribadisco che l’uomo da battere è Quartararo”.

MotoGP, Yamaha trema: Quartararo è da blindare subito

Non solo sfida iridata, ma anche grande competizione interna all’ambiente Ducati per l’assegnazione della seconda sella ufficiale in vista del biennio 2023-2024. A giocarsela Jorge Martin, Enea Bastianini e Jack Miller. Il piemontese della VR46 Academy spera di proseguire con l’australiano: “È un ottimo compagno di squadra, ci siamo aiutati spesso”. Ma sarà una stagione dal sapore anomalo, perché in griglia non ci sarà il maestro Valentino Rossi: “Per ora si è comportato come se dovesse partire anche lui per i test, ha girato quanto noi… Ma senza di lui è strano, sarà un’assenza importante”.

Jorge Martin, scintille con Enea Bastianini: “Sono il suo bersaglio”

A breve Valentino Rossi diventerà papà per la prima volta, pochi giorni e verrà alla luce la nascitura. Probabilmente la prossima settimana sarà il giorno dell’evento e a Tavullia si prepara un’atmosfera di festa… “Sarà la bimba con più zii al mondo”, assicura Pecco Bagnaia.