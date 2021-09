MotoGP in lutto: il paddock si stringe intorno a Dean Berta Vinales

Messaggi di cordoglio per Dean Berta Vinales arrivano anche dal paddock della MotoGP. I commenti di Quartararo e Aleix Espargarò.

Il mondo della MotoGP si stringe intorno alla famiglia del 15enne Dean Berta Vinales, cugino del pilota della MotoGP Maverick e pilota del Viñales Racing Team del padre di Maverick, Angel. Il giovane spagnolo è morto a pochi giri dalla fine della prima gara di Supersport a Jerez de la Frontera, travolto dopo una caduta da alcuni colleghi che gli erano dietro. L’ennesima tragedia in pista dopo i recenti avvenimenti di Jason Dupasquier al Mugello di Hugo Millan ad Aragon.

Secondo i testimoni oculari, l’adolescente è stato investito da diversi piloti e ha riportato gravi ferite alla testa e alla parte superiore del corpo. Nonostante i soccorritori siano immediatamente intervenuti e abbiano fatto tutto il possibile per salvare la vita di Dean Vinales, per lui non c’era più niente da fare.

I messaggi dalla Top Class

Prontamente è arrivato il cordoglio dal canale ufficiale della MotoGP: “Siamo devastati dalla tragica perdita di Dean Berta Vinales dopo una caduta nella gara odierna del Campionato del Mondo Supersport 300”, si legge sulla pagina ufficiale. “Inviamo tutto il nostro amore e la nostra forza a Maverick Viñales, all’intera famiglia di Dean, alla sua squadra e ai suoi cari”. Team e piloti della classe regina si sono unite alle condoglianze. Il team PrüstelGP di Dupasquier ha commentato: “Il 2021 sarà un anno tragico per il nostro sport”.

Il team Aspar ha scritto in calce: “Quest’anno il nostro sport ci ha più volte ricordato i pericoli a cui siamo esposti ogni volta che usciamo in pista”. Anche il leader del campionato MotoGP Fabio Quartararo ha scritto su Instagram: “Che anno difficile. Mi rattrista molto ed è difficile vedere un terzo ragazzo che ci lascia quest’anno. Molta forza ai suoi amici e alla sua famiglia”. Arriva anche il commento del pilota Aprilia Aleix Espargarò: “E improvvisamente tutto, ancora una volta, non ha più senso”.