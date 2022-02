Hamilton, cosa ha fatto durante la sua assenza dai social? (FOTO)

Lewis Hamilton ha trascorso molto tempo lontano dal mondo dei social e dei giornalisti. In un post su Instagram ha descritto le sue vacanze.

Il mondiale di F1 sta per ripartire e tutte le squadre stanno presentando le loro monoposto. Com’è ovvio che sia, tra le più seguite ci saranno Mercedes, Ferrari e Red Bull, coloro che dovrebbero giocarsi il titolo mondiale e che hanno fatto la storia recente del Circus monopolizzando le prime posizioni. Lewis Hamilton spera che la W13 possa permettergli di puntare all’ottavo titolo mondiale, sfumato all’ultimo giro di Abu Dhabi.

Il sette volte campione del mondo ha avuto una stagione difficile nel 2021, nella quale ha finalmente incontrato un avversario ed una vettura in grado di metterlo in difficoltà dopo anni di dominio totale. La Red Bull, finalmente coadiuvata da una power unit Honda all’altezza della situazione e da uno straordinario Max Verstappen è riuscita a fare il colpaccio, in un finale di stagione dalle mille polemiche.

Dopo qualche errore di troppo, Hamilton è stato protagonista di un finale di stagione strepitoso, partito con la rimonta di Interlagos e proseguito con i successi di Losail e Jeddah. All’atto finale di Abu Dhabi, i due contendenti sono arrivati a pari punti, ma Lewis era riuscito a dominare la corsa sverniciando il giovane rivale alla partenza.

Tuttavia, l’incidente della Williams di Nicholas Latifi ha rovinato tutto, chiamando in causa una Safety Car che ha creato polemiche e veleni nelle ultime tornate. Le decisioni di Michael Masi sulla ripartenza e sulla gestione dei doppiaggi hanno dato vita ad un vero terremoto, dal quale il direttore di gara rischia di uscire senza mantenere il proprio lavoro.

Al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, da cui è uscito incredibilmente sconfitto, Lewis Hamilton si è chiuso in un rumoroso silenzio. Il sette volte campione del mondo si è recato presso il castello degli Windsor dove è stato nominato “Baronetto” dal principe Carlo, nella giornata del 15 dicembre.

Quella data è stata l’ultima in cui il britannico ha dato prove della sua esistenza, per poi chiudersi e distaccarsi totalmente dalle luci della ribalta per quasi due mesi. Sui suoi profili social, da lui utilizzati abitualmente per condividere le attività della propria vita privata, non è stato pubblicato nulla dall’11 dicembre allo scorso 5 febbraio, quando ha postato un’immagine ed una didascalia: “Me ne ero andato, ora sono tornato“.

Hamilton si è rifatto vivo ed ha fugato ogni dubbio sul suo eventuale ritiro, a cui molti addetti ai lavori non hanno mai dato realmente credito. Nelle ultime ore, l’alfiere della Mercedes ha caricato una nuova galleria di immagini, nella quale ha scelto quattro scatti che ne descrivono l’inverno passato lontano dai riflettori.

In una delle foto si vede Lewis presente al castello degli Windsor, mentre nelle altre è in compagnia di alcuni bambini, tra cui anche suo nipote. Il sette volte iridato ha trascorso un inverno da persona normale, creando però un caso mediatico che si è poi risolto in un nulla di fatto.