Nuova Fiat Punto: pronta una rivoluzione per questo modello (VIDEO)

La nuova Fiat Punto potrebbe avere forme molto diverse rispetto a quella a cui eravamo abituati. Il prossimo modello sarà una rivoluzione.

Il nome Punto potrebbe tornare di moda nelle strade italiane, come confermato dal CEO di Fiat Oliver Francois. Lo stile rimarrà inconfondibile, anche se le forme potrebbero essere innovative. In una intervista rilasciata ad AutoExpress, Oliver Francois ha anticipato qualche tema caldo che verrà trattato nella prossima assemblea degli azionisti. Oltre alla nuova Panda, ci sarà spazio per un altro gradito ritorno per la Fiat, ora nel gruppo Stellantis.

La prossima Punto potrebbe essere un crossover sullo stile dell’Opel Mokka, Peugeot 2008 e DS3 Crossback, tre modelli appartenenti al gruppo Stellantis. Sono circolate alcune immagini in incognito tra le strade della Svezia, di un’auto sullo stampo della Mokka. La nuova Fiat Punto potrebbe condividere il pianale con l’auto tedesca, anche se Francois non ha voluto sbilanciarsi oltre. Il marchio italiano punterà su auto compatte del segmento B e C, rispolverando nomi iconici della casa torinese. Ci sarà una versione elettrica, da affiancare alle varianti con classici motori endotermici non elettrificati.

Fiat Punto, spazio alla tecnologia

La rivoluzione green del Lingotto passa attraverso il lancio di nuovi modelli che prenderanno il nome dalle auto storiche della Fiat, come la Punto e la Uno. Come già accaduto con la 500, la Panda e la Tipo, l’azienda è molto attenta alle radici che hanno reso noto il marchio in tutto il mondo. L’obiettivo è consentire agli italiani di poter acquistare i veicoli alla spina, senza dover investire un patrimonio. Dal render pubblicato dal designer Tommaso D’Amico (video in basso), la vettura riprenderebbe alcuni dettagli del precedente esemplare, diventando un serio contendente di alcuni modelli Volkswagen, Toyota, Hyundai e tanti altri marchi di successo.

Il prossimo primo marzo ci saranno novità in tal senso. Il segmento B con la popolare 500X potrebbe essere arricchito dalla nuova Punto, lunga circa 415 cm e progettata sul pianale francese CMP. Un’auto versatile che potrebbe essere la cugina italiana dell’Opel Mokka. L’obiettivo è presentare la vettura a fine 2022, essendo trascorsi già quattro anni dall’uscita di scena della vecchia Punto. Potrebbe essere una mossa decisiva anche per svecchiare il parco auto nostrano, magari invogliando molti italiani a scegliere l’elettrico, qualora il prezzo dovesse rivelarsi alla portata di molte famiglie.