Per tutti gli amanti delle moto Ducati è in arrivo una occasione unica e non è un modo dire. La casa di Borgo Panigale ha annunciato la creazione di Ducati Unica.

Si tratta di un programma speciale che darà l’opportunità a chi vuole personalizzare la propria moto di realizzare un sogno esclusivo. Il costruttore campione del mondo costruttori da due anni in MotoGP vuole puntare ad una clientela che non si accontenta, semplicemente, di una moto tradizionale. In tanto adorano la personalizzazione fai da te per girare in strada con un bolide diverso dalle altre moto in circolazione. Con il programma Ducati Unica, il Centro Stile della casa italiana coccolerà gli acquirenti nella creazione di modelli unici.

Chi vorrà avere questo privilegio dovrà aderire al programma Ducati Unica. Il ducatista verrà ricevuto di persona nell’atelier Centro Stile, dove sarà accompagnato nella descrizione e nella futura realizzazione di tutte le sue fantasie più sregolate. Un particolare dettaglio può avere una grande importanza, così da rendere ciascun modello un gioiello inestimabile. Persino per i tecnici della casa di Borgo Panigale sarà una sfida continua poter seguire i desideri degli acquirenti e, con periodiche visite, confrontarsi con appassionati del marchio.

Ducati, Bagnaia ha le idee chiare: l’annuncio sul futuro

Ducati Unica, un valore aggiunto impareggiabile

I clienti potranno verificare i livello di cura dei dettagli che la casa italiana riserverà a ciascuno. Ogni progetto di personalizzazione sarà preziosissimo e studiato attentamente in base alle esigenze e al gusto dell’acquirente. La presenza dei migliori professionisti del settore garantirà il solito livello di professionalità elevatissimo con una attenzione extra ai materiali pregiati, colori speciali, finiture dedicate e accessori Ducati Performance. Ogni fase è documentata e vissuta dagli appassionati come una esperienza originale.

Dai primi schizzi del progetto alla consegna del mezzo personalizzato, la casa di Borgo Panigale intende rendere ogni momento speciale. Ogni Ducati Unica verrà corredata da un certificato di unicità che ne attesta l’originalità e ne assicura la non replicabilità. Il modello sarà contrassegnato e anche per questo motivo il numero di richieste è limitato. L’iconico marchio italiano prenderà in carico solo un numero limitato di richieste ogni anno e soprattutto solo quelle che sono in linea con i “value storici” della casa.

MotoGP, la Ducati presenta la nuova livrea: che spettacolo (VIDEO)

“Il design è un elemento distintivo delle nostre creazioni. Volevamo dare ai ducatisti la possibilità di identificarsi ancora di più nella propria moto, rendendola espressione diretta dello stile personale di ciascuno. Così abbiamo creato Ducati Unica, un programma esclusivo che testimonia l’eccellenza del Made in Italy di cui Ducati è portavoce nel mondo. Un’esperienza coinvolgente e indimenticabile di personalizzazione da vivere direttamente all’interno del nostro Centro Stile. Il momento in cui i ducatisti vedono finalmente la loro moto realizzata è per noi del Centro Stile molto emozionante e motivo di grande orgoglio“, ha dichiarato Andrea Ferraresi, direttore Centro Stile Ducati.