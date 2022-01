La lunga attesa è finita, la Ducati ha mostrato le bellissime nuove moto di Miller e Bagnaia per il 2022: eccole.

Sono pronte per andare in pista, le nuovissime Desmosedici GP22, che la Ducati ha regalato a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Anche motore ed aerodinamica, hanno subito dei significanti cambiamenti, ora sta ai due piloti adattarsi quanto prima alla guida, per tentare di rubare il Mondiale 2022, dopo che Bagnaia ci era andato molto vicino l’anno prima.

E così dopo aver visto le quattro moto dei due team KTM, anch’esse bellissime, gli amanti della squadra di Borgo Panigale possono ammirare la nuova rossa. Sembra cambiato anche leggermente il colore, mentre per quanto riguarda il design, le differenze sono molte ed evidenti.

C’è molto nero nelle Ducati 2022

Il design è molto aggressivo, ed in attesa di capire quanto sono veloci, possiamo essere sicuri che le moto della Ducati saranno davvero belle da vedere. Ovvio, i gusti sono sempre soggettivi, ma proviamo a trovare le differenze con quella dell’anno scorso, almeno per quanto riguarda la livrea che oggi impariamo a conoscere.

Il rosso infatti, in alcuni tratti sembra di una tonalità più scura, ed una linea chiara appare solo nel centro, dove c’è uno dei tanti sponsor, ovvero Net App. A proposito di sponsor, sembra che l’operazione Lenovo sia aumentata anche per quanto riguarda il budget concesso alla scuderia di Borgo Panigale, con gli adesivi della multinazionale cinese appaiono in bella mostra, in più punti della centaura. Essi, sono tutti a sfondo nero.

Ed il nero è molto più presente rispetto alla livrea dell’anno scorso, nella nuova moto che guiderà Pecco Bagnaia, per Jorge Lorenzo non il miglior pilota Ducati. Infatti oltre ad una striscia lunga centrale proprio per la scritta Lenovo, anche sul posteriore e molto nel basso ventre della centaura sono colorati di nero. Ovviamente, solo alcuni particolari cambiano nelle due moto dei diversi piloti. L’italiano, sceglie di nuovo un rosso chiaro per il suo ’63’ e la scritta ‘Pecco’. Invece Miller ha un bel ’43’ con i colori della bandiera australiana e sul vetro, la scritta ‘Miller’.

Ecco il video dove potremo scoprire le nuovissime Ducati:

FONTE: YOUTUBE