MotoGP, rivoluzione aerodinamica in KTM: ecco la novità (FOTO)

A Sepang le moto della classe regina hanno esordito con novità tecniche importanti. La KTM ha sfoggiato delle doppie ali che hanno una funzione molto importante.

I piloti sono in pista per provare i bolidi della stagione 2022. I rookie hanno già girato nei giorni precedenti insieme ai tester e ai rider dell’Aprilia, ma il weekend malesiano darà l’opportunità a tutti i piloti della MotoGP di provare le novità tecniche introdotte dagli ingegneri. Le temperature sono alte e il tasso di umidità non perdona, ma la voglia di correre è alle stelle.

Le case hanno portato innovazioni che potrebbero rivoluzionare le posizioni in griglia nella prossima stagione. La Ducati parte con i favori del pronostico, dopo il fantastico finale di stagione 2021. Pecco Bagnaia ha un anno di esperienza in più nel team e rappresenta uno dei piloti più promettenti, ma le squadre inseguitrici non sono rimaste con le mani in mano durante l’inverno. La Suzuki ha sorpreso con una evoluzione dell’holeshot posteriore che permette alla moto giapponese di abbassare l’altezza del posteriore.

Joan Mir, campione del mondo 2020, e il compagno di squadra Alex Rins sono apparsi soddisfatti della crescita del motore e del telaio della Suzuki. Aleix Espargaró su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo con una Aprilia che sembra aver fatto passi da gigante. La moto italiana ha avuto l’opportunità di saggiare l’asfalto di Sepang anche nelle giornate di mercoledì e giovedì.

La novità tecnica della KTM

In molti hanno notato la doppia ala su cupolino della RC16 di Miguel Oliveira. Sulla moto austriaca sono spuntate delle inedite ali dal doppio profilo. Non si tratta, naturalmente, di una idea mai vista prima in MotoGP, dato che anche la Honda e l’Aprilia hanno utilizzato dei profili simili per migliorare l’aerodinamica del mezzo. I tecnici della KTM hanno sviluppato questa ingegnosità adattandola alle ali sovrapposte, rendendo la RC16 ancor più aggressiva. Stabilità e velocità al servizio di Brad Binder, Raul Fernandez, Remy Gardner e Miguel Oliveira.

Dopo oltre 100 giorni Marc Marquez è tornato in sella ad una MotoGP. Una caduta ha rallentato il programma dello spagnolo che ha, inizialmente, girato su una Honda del 2021 per confrontare le performance della moto della passata stagione con quella poi del 2022. Le nuove doppie ali anteriori della RC213V hanno un profilo simile a quello della KTM RC16 che potete ammirare in basso. Menzione d’onore per un ottimo Enea Bastianini, straordinario sul giro secco e sul passo, che ha stampato il secondo miglior tempo, alle spalle solo di Aleix Espargaró.