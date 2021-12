Il team Pramac Racing ha nominato il nuovo team manager che sostituirà Francesco Guidotti. Nuovo incarico per Fonsi Nieto.

Pramac Racing ha nominato il nuovo team manager che prenderà il posto di Francesco Guidotti, passato in KTM. Non sarà Fonsi Nieto come anticipato nei giorni scorsi da qualche fonte giornalistica, ma Claudio Calabresi, fino allo scorso campionato team manager del team Octo Pramac MotoE.

Come previsto, Fonsi Nieto avrà maggiori responsabilità nel team clienti Ducati, sarà promosso da coach a direttore sportivo. Come annunciato nel breve comunicato diramato da Pramac Racing nella domenica di Santo Stefano, Claudio Calabresi ha l’esperienza manageriale necessaria per gestire le mansioni che spettavano a Guidotti. Più di recente, è stato Executive Vice President Direttore Commerciale di Eni Refining and Marketing. Grazie alla sua grande passione per il motorsport, Calabresi è stato presente regolarmente nel paddock negli ultimi due decenni.

La nomina del nuovo team manager

Paolo Campinoti presenta così la nuova carica: “La crescita di Claudio all’interno del nostro team dimostra il mio apprezzamento e la mia fiducia in lui. Sono convinto che dopo tre stagioni da team manager in MotoE, sarà all’altezza di questa nuova e importante sfida. Non vediamo l’ora di iniziare insieme questa nuova avventura e siamo certi che Pramac Racing sarà uno dei top team della MotoGP e che la prossima stagione ci porterà grandi soddisfazioni”.

Claudio Calabresi si è detto onorato per la promozione a team manager del team Pramac, da domani inizia un nuovo capitolo professionale. “Sono molto orgoglioso che Paolo Campinoti abbia pensato a me per ricoprire questa carica. Lavoriamo insieme su vari progetti da diversi anni e abbiamo costruito un forte rapporto basato sul rispetto e l’amicizia. Adesso inizia per me un nuovo capitolo, in cui sarò a disposizione della squadra con curiosità, passione ed esperienza, impegnata a rimanere una delle squadre più competitive della MotoGP”.