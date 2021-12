Bilancio positivo per Johann Zarco al termine della stagione 2021, ma nonostante tutto resta una certa amarezza…

Fino alla pausa estiva Johann Zarco sembrava uno dei candidati al titolo mondiale, con quattro secondi posti nelle prime sette gare, ma nella seconda parte del Mondiale non è più andato oltre la quinta posizione. Ha chiuso il 2021 al 5° posto finale con un bottino di 173 punti, accreditandosi come miglior pilota di un team satellite. Un ottimo risultato anche se resta un certo retrogusto amaro.

Nelle ultime tappe sembra aver recuperato lo smalto iniziale e il bilancio non può che essere positivo. “A Portimao ho ritrovato la velocità che avevo perso a Silverstone. La sensazione era persino migliore rispetto all’inizio della stagione”, ha detto Johann Zarco. “Il quinto posto nel Mondiale è buono, questo significa che è la mia migliore stagione in MotoGP. Quindi è positivo. All’inizio dell’anno ho detto che se fossi stato tra i primi 10 o se avessi lottato per i primi 5 sarebbe stato fantastico. Alla fine ci sono riuscito”.

Zarco e Pramac miglior satelliti

E’ il suo miglior risultato dall’arrivo in classe regina e la Ducati Desmosedici factory gli consente di poter alzare ulteriormente il baricentro dei risultati. “Si ha l’impressione che questo quinto posto non vada bene perché sono stato in testa al Mondiale dopo il Qatar e sono stato secondo a lungo, anche fino all’Austria – sottolinea il pilota di Cannes -. E sembra che da quel momento in poi ho perso posizioni. Ma è rimasto un buon piazzamento fino alla fine ed è fantastico”.

Sebbene abbia registrato alti e bassi nel corso del campionato Zarco è risultati il miglior pilota di un team indipendente, Pramac miglior team cliente della stagione 2021, grazie anche ai buoni numeri raccolti da Jorge Martin. “Siamo felici come squadra, abbiamo fatto bene. E la squadra è anche molto contenta perché abbiamo trovato più costanza dalla mia parte e ottenuto grandi risultati grazie a Martin. Quindi penso che abbiamo la possibilità di essere molto forti per il prossimo anno”.