Alfa Romeo Tonale, spuntano altri dettagli: ecco quando uscirà (VIDEO)

Si avvicina sempre di più il momento del debutto della Tonale, fissato per l’8 febbraio. E l’Alfa Romeo pubblica sui social due nuovi teaser.

Sale sempre più l’attesa per il nuovo modello dell’Alfa Romeo, che lancerà la casa milanese nel 2022. Si tratta della Tonale, che verrà lanciata il prossimo 8 febbraio. Un modello che deve rilanciare il marchio del Biscione e che arriverà nelle concessionarie solo tra altri cinque mesi, esattamente il 4 giugno. In questi ultimi giorni però, dopo le prime immagini rubate durante i test su strada, sono stati pubblicati alcuni video che riguardano il nuovo Suv della casa italiana.

Video che non fanno che accrescere la curiosità dei fan di Alfa Romeo e non solo. La casa di Arese con la Tonale parla di “metamorfosi” e non di “rivoluzione” del marchio. I simboli storici del marchio infatti torneranno anche con questo modello, perché il passato non si rinnega. Ma il fatto che sia il primo Suv compatto dell’Alfa Romeo fa già capire come siamo di fronte a una novità assoluta.

Le nuove immagini della Tonale

Entrambe le nuove clip sono state pubblicate sui canali social di Alfa Romeo. Il primo video accenna al design della fascia anteriore e al motivo tridimensionale della griglia. Lo Scudetto dell’Alfa, che occupa come sempre un posto centrale sulla calandra, svela la sua nuova forma che è un’evoluzione rispetto a quanto abbiamo visto su Giulia e Stelvio.

The unmistakable “Trilobo” and the Alfa Romeo “Scudetto” shield of the new #AlfaRomeoTonale: an iconic element that looks straight to the future. Discover them on February 8th. Let “La Metamorfosi” begin! https://t.co/fcxY3NRUgF#AlfaRomeo pic.twitter.com/fsn5L5v1BS — Alfa Romeo (@alfa_romeo) January 31, 2022

L’altra breve clip invece dedica spazio agli interni della Tonale e ci mostra una piccola parte del sedile del conducente con il logo Alfa Romeo ricamato con cuciture rosse a contrasto su pelle nera. E’ poi possibile vedere anche un dettaglio del volante, che presenta due diversi materiali: pelle pregiata sull’anello esterno e pelle traforata all’interno. Ultimo ma non meno importante, il teaser ci mostra anche il disegno della bandiera italiana su quello che sembra essere uno degli specchietti laterali.

Cosa sappiamo finora dell’Alfa Romeo Tonale

Per il momento sappiamo che la Tonale poggerà sulla stessa piattaforma della Jeep Compass da cui erediterà anche il powertrain Plug-in da 240 CV che, però, dovrebbe essere stato migliorato per ottenere prestazioni in pieno stile Alfa. Per quanto riguarda i motori, si punterà su benzina e diesel. In gamma ci sarà spazio anche per dei benzina in versione mild hybrid, ma non è da escludere l’impiego dei nuovi sistemi e-Hybrid portati al debutto proprio dalla Compass, e per almeno una versione ibrida plug-in.

Per quanto riguarda le misure, la Tonale dovrebbe posizionarsi nella parte alta del segmento C, quindi sarà lunga sui 4 metri e 50, con un bagagliaio da 450 litri. Gli interni invece vedranno probabilmente la presenza di un display posizionato a sbalzo al centro della plancia, mentre davanti al volante ci sarà un quadro totalmente digitale come le auto di recente costruzione.

I prezzi potrebbero essere simili a quelli della sorella Compass: le ibride plug-in arriveranno a 45-50 mila euro, mentre le versioni d’ingresso, benzina e diesel, partiranno dai 30 mila euro.