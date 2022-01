Mercato auto 2021: ecco quali sono i modelli più venduti nel mondo

I modelli di auto più venduti al mondo. In Italia continua la supremazia della Fiat Panda, ma chi trionfa negli altri Paesi?

Il 2021 si è chiuso, i vari costruttori tracciano i bilanci e i media specializzati tracciano responsi e classifiche. Ancora una volta in Italia il modello più venduto risulta essere l’utilitaria Fiat Panda con oltre 110mila immatricolazioni, seguita dal Fiat 500 e Lancia Ypsilon. A dimostrazione che il Bel Paese predilige le citycar dai costi contenuti e perfette per spostarsi in città e nelle aree metropolitane, semplici da parcheggiare e dai consumi ridotti. Ma nel resto del mondo quali sono i modelli più amati?

Secondo i dati di Motor1.com in Germania la regina resta sempre e comunque la Volkswagen Golf, anche se ha perso colpi negli ultimi anni dopo l’ingresso della T-Roc e dell’elettrica ID.3. In Francia prevale la Peugeot 208 che spodesta il primato della Renault Clio, ma la più economica Dacia Sandero sta avendo un grande exploit che presto potrebbe portarla ad essere regina di Francia. Invece in Spagna il podio è formato da Seat Arona, per la prima volta la più venduta in terra iberica, la nuova Hyundai Tucson e anche qui la Dacia Sandero. In Gran Bretagna la Ford Fiesta ha perso il suo primato dopo oltre un decennio, scavalcata dalla Vauxhall Corsa e dalla Tesla Model 3.

Le auto più vendute nel resto del mondo

Negli Stati Uniti d’America prediligono invece i veicoli di grossa cilindrata e di categoria Suv o fuoristrada. A dominare il mercato auto a stelle e strisce è la serie F di Ford con 726.000 unità. A seguire la serie Ram di Dodge e la serie Silverado di Chevrolet. Il Brasile rappresenta il più grande mercato automobilistico del Sudamerica: qui trionfa la Fiat Strada con 109.107 unità vendute nel 2021, precedendo sul podio la Hyundai HB20S e la Fiat Argo. In Argentina la regina del 2021 è la Fiat Cronos, versione berlina di Fiat Strada, seguita da Hilux Toyota e dal pick-up Volkswagen Amarok.

In Russia, invece, la preferita dagli automobilisti è la Lada Vesta che precede la Granta, mentre in terza posizione troviamo la Kia Rio. In Turchia trionfo della Fiat Egea, in Indonesia la preferita dagli automobilisti locali è la Toyota Avanza. In linee generali aumentano le vendite delle auto elettriche e calano i motori diesel, disegnando nuove prospettive per il futuro del settore automobilistico che intende slegarsi dai combustibili fossili nell’arco di qualche decennio. Molti costruttori stanno ormai realizzando solo veicoli ibridi e/o elettrici.