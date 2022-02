Oggi c’è il Festival di Sanremo, ma tanti anni fa si correva anche il Gran Premio della città ligure: ecco la storia.

Se per noi la cittadine ligure di Sanremo rappresenta soltanto il festival musicale più conosciuto d’Italia, ci sbagliamo. Infatti il bellissimo paesino in provincia d’Imperia che vanta poco più di 55mila abitanti, ha a che fare anche con altre kermesse davvero importanti ed una di queste, riguarda il mondo dei motori.

A Sanremo infatti, si correva un prestigioso Gran Premio di Formula 1: il Gran Premio di San Remo, di cui oggi non ci possiamo ricordare, ma i nostri padri o nonni certamente sì. Probabile che il più di quelle fantastiche corse liguri lo avranno ascoltato nei racconti radiofonici, per poi vedere qualche immagine la sera in tv, se non addirittura sui giornali del giorno dopo, perché parliamo di qualche annetto fa.

Formula E, trattativa tra Mercedes e McLaren: ecco cosa hanno in mente

La gloria del GP di Sanremo

Per capire di cosa stiamo parlando, si correva ai tempi dei celebri Piero Taruffi e Alberto Ascari. I campionati di F1, hanno tra l’altro ospitato questo GP per diversi anni, praticamente prima era proprio un Gran Premio di tradizione. Purtroppo oggi, di quelle corse sicuramente avvincenti, non ci sono rimaste che poche foto e qualche video da archivio. Ma tanto basta.

Il circuito era stato inaugurato come cittadino, in una versione che oggi si vede a Montecarlo, per intenderci, poi ci fu la Guerra e le velleità furono sospese. Si tornò però nel 1947, anno di inaugurazione del Circuito di Ospedaletti. E per quattro anni da allora, si corsero Gare storiche, su quel tracciato.

F1, svelato il nuovo nome della Ferrari: grande sorpresa per i fan (VIDEO)

Il 27 giugno 1948, a vincere fu proprio un italiano, Ascari, con la sua Maserati. E proprio la Maserati vanta il maggior numero di vittorie del circuito, avendo tagliato il traguardo prima di tutte le altre, anche il 3 aprile 1949, quando però alla guida vi era l’argentino, Juan Manuel Fangio, classe 1911. Il sudamericano si assicurò anche la vittoria del 16 aprile 1950, ma stavolta in Alfa Romeo, facendo uno smacco all’altra casa italiana. E se di marchi italiani si parla, non poteva non chiudere la Ferrari. Sua l’ultima storica vittoria, il 22 aprile 1951, con alla guida ancora Alberto Ascari.