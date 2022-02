Formula E, dall’anno prossimo potrebbe nascere un connubio da paura, con Mercedes e McLaren in un’unica soluzione.

Ci sarebbe una prospettiva davvero interessante per la prossima stagione di Formula E. Potrebbe infatti nascere un team davvero super, che addirittura vedrebbe collaborare la Mercedes e la McLaren. La volontà della Mercedes sarebbe quella di restare in FE, ma probabilmente non più da sola.

Il team Mercedes EQ che intanto ha dominato in Arabia Saudita con un Nyck De Vries imprendibile, apre quindi ad una trattativa. Sembra che nell’ultimo mese infatti, i colloqui con la casa di Woking si siano infittiti e che quindi i campioni FE in carica, possano scendere in pista anche nella Gen3, ma con doppio nome. La Mercedes, aveva programmato di concludere la sua avventura in questo settore, dopo aver concluso nello scorso agosto, lo sviluppo del propulsore Mercedes EQ Gen3, con supervisione di Peter McCool, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Formula E, nasce una squadra fortissima?

Il capo del team Mercedes EQ, Ian James e il CEO della McLaren, Zak Brown si sono già incontrati e dopo diversi mesi, a The Race, James ha iniziato a far trapelare qualche indizio: “Sul lato della Formula E, la McLaren sta aspettando il momento giusto prima che venga presa una decisione finale”. Aggiungendo comunque che gli incontri non sono mai terminati e quindi non smentendo assolutamente queste voci di mercato.

Allo stesso modo, anche Brown poi ha deciso di dire la sua alla stampa, affermando che una decisione inizialmente doveva esser presa entro dicembre 2021, ma che in McLaren ci vorrebbero pensare ancora un po’, anche per non far perdere di importanza ad altri impegni. Ad ogni modo, in Mercedes possono essere ottimisti, perché Brown stesso, si è lasciato andare ad un: “Mi piacciono entrambe le serie. Penso che possiamo essere competitivi in ​​entrambe. Sappiamo come faremmo per realizzarle entrambe”.

Infatti il CEO della McLaren afferma che a Woking c’è interesse nel voler fare solo cose di un certo livello, al di là dei rapporti commerciali. La McLaren, scenderebbe in campo solo per vincere. James comunque, sa che è lui a cercare un partner e si dice fiducioso, probabilmente forte di qualche altro colloquio ed ammette che Mercedes non sarebbe così lontana dall’avere del materiale per la prossima Gen 3. “Per questo motivo, siamo molto coscienziosi nel nostro approccio e ci assicuriamo di aver dato un’occhiata a tutte le diverse opzioni. Gli ingredienti ci sono ora, quindi sono sicuro che avremo la giusta strategia in atto quando sarà il momento”, afferma.