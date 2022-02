Casey Stoner, la rivelazione è incredibile: “Non voglio che accada”

In una intervista, l’ex campione Stoner ha parlato delle due figlie e della possibilità che possano guidare una moto. Ecco cosa ha confessato.

C’è chi ancora lo sogna in sella a una moto. Parliamo di Casey Stoner, due volte campione del mondo in MotoGP, ritiratosi al termine della stagione 2021 a neanche 30 anni. La sua carriera è stata breve ma di grande successo. E’ lui ad aver portato sul tetto del mondo la Ducati nel 2007, l’unico finora a riuscirsi. Dopo il Mondiale con la Honda, il ritorno a casa, dove ha guidato per un anno nel campionato Supercars. A parte questo, ha gareggiato solo in un’altra gara motociclistica, la 8 Ore di Suzuka del 2015.

Oggi Stoner è alle prese con una malattia che lo tormenta, quella della stanchezza cronica. Si è rivisto in un paio di occasioni nel finale di 2021 in MotoGP, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato un suo ritorno come coach dei piloti Ducati Jack Miller e Pecco Bagnaia.

Stoner e la drammatica rivelazione: “Così non avrei più potuto correre”

Il suo apporto sarebbe fondamentale per arrivare a quel titolo che manca orma da troppo tempo in rosso. Ma sarebbe anche un impegno molto gravoso, che lo terrebbe via da casa troppo tempo. E con il suo problema, gestire le forze sarebbe davvero un’impresa ancor superiore. Per questo ha deciso per ora di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia.

Le figlie di Stoner sulle sue orme?

Alla fine non gli dispiace tanto essere semplicemente Casey, il papà di due splendide figlie. La prima, Alessandra, è nata nel febbraio 2012, mentre Caleya è arrivata nell’ottobre 2017. E visto il mestiere di Stoner, in tanti si chiedono se le due pargole in futuro seguiranno le orme del loro famoso padre e inizieranno a correre in moto.

Ma in una recente intervista è stato lo stesso australiano a ipotizzarlo: “Direi che la competizione non è stata finora la loro più grande forza. Abbiamo trascorso molto tempo insieme a casa durante il periodo del Coronavirus. Sì, a entrambe piace guidare la loro bicicletta nel giardino. Ma a volte proprio non ne hanno voglia“.

Dunque un futuro nel motociclismo? Mai dire mai, ma Stoner ha ammesso: “Sinceramente non voglio davvero che facciano sul serio con le moto. Non è una carriera facile. D’altra parte io non posso fermarle, se lo desiderano”.

Casey Stoner torna in MotoGP? “Mi piacerebbe farlo”

Ma se un giorno Alessandra e Caleya Stoner decideranno di intraprendere la carriera agonistica su due ruote, papà Casey è già certo di una cosa: “Se è così, ovviamente voglio che imparino da me, non più tardi in gara. Magari da un ragazzo che forse di moto sa un po’ meno di me”.

Se dipendesse dal papà, le due figlie prenderebbero una strada diversa: “Se potessi scegliere uno sport per loro, sarebbe il golf o qualcosa del genere. Sceglierei qualcosa dove puoi avere una carriera più lunga, che non danneggia così tanto il corpo”.