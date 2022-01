F1, la Mercedes nega tutto: ecco la verità sulla W13

Il team Mercedes ha smentito le voci circolate sui magazine italiani su presunti crash test falliti. La squadra teutonica ha mandato un messaggio importante.

La Mercedes non è in difficoltà nella lavorazione della nuova monoposto e questa è già una certezza. Dopo alcuni rumor circolati nelle ultime ore, la squadra con sede a Brackley è intervenuta per placare le voci su un crash test laterale fallito. Dal punto di vista tecnico la notizia avrebbe poco fondamento, ma dato che il mondo non è composto esclusivamente da ingegneri o appassionati di tecnica, ha preso forma una fake news epocale. La notizia è rimbalzata a livello mondiale, alzando un polverone sul team campione in carica da otto anni di fila.

E’, semplicemente, assurdo che da una invenzione di un giornalista nasca una illazione gravissima su uno dei team più forti e preparati della storia della F1. La Mercedes si è dovuta scomodare, ammettendo che la monoposto ha superato i test obbligatori diverse settimane fa, come del resto era prevedibile. L’edizione italiana di Motorsport.com, per prima, ha voluto porre l’accento sulla Stella a tre punte, cercando di gettare una ombra in vista dell’inizio della stagione. Non paghi della falsa notizia divulgata, l’attenzione si è spostata anche sulla Red Bull Racing. Quest’ultima non avrebbe, invece, superato i crash test frontali imposti dalla FIA.

La smentita della Mercedes

I dominatori dell’era ibrida della F1 hanno deciso di rispondere con una dichiarazione di un portavoce. “Abbiamo completato l’omologazione diverse settimane fa“, ha commentato un membro del team Mercedes a GPBlog. Si tratta di una secca smentita a poche ore dall’annuncio del magazine Motorsport. La F1 è pronta a cambiare volto, ma alcune brutte tradizioni non sembrano destinate a mutare. La Mercedes sta rispettando la tabella di marcia e sarà, regolarmente, al via del campionato con la stessa determinazione di sempre.

Al fianco di Lewis Hamilton, la Stella a tre punte ha deciso di promuovere George Russell. Il giovane inglese ha trascorso tre anni complicati in Williams, ma ha dimostrato di avere dei lampi da autentico fenomeno. Nella categorie minori ha messo in mostra un talento straordinario e avrà la grande possibilità di confrontarsi con un campione della caratura di Hamilton. Gli ingegneri stanno lavorando a Brackley per mettere in pista una vettura all’altezza dell’estro dei due driver inglesi. James Allison, capo tecnico della Mercedes, ritiene che molte squadre avranno soluzioni uniche che, qualora determinanti, saranno poi riprese da tutti gli altri team nel corso della stagione.