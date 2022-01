Mick Schumacher in Ferrari? Il boss della F1 chiarisce tutti i dubbi

La carriera di Mick Schumacher è strettamente legata alla Ferrari e Stefano Domenicali ha detto la sua sul futuro del figlio di Michael.

Mick Schumacher si prepara ad affrontare la sua seconda stagione in F1 dopo il debutto del 2021. Il tedesco della Haas spera in una monoposto più competitiva grazie al cambio regolamentare su cui il team statunitense ha puntato tutto. Lo scorso anno infatti, la squadra diretta da Gunther Steiner si è presentata con una vettura non aggiornata, risultando lentissima rispetto alla concorrenza.

Il figlio di Michael ha fatto vedere delle ottime cose, riuscendo nell’impresa di qualificarsi per il Q2 sia in Francia che in Turchia. Il tedesco deve migliorare sotto diverse aree, come quella del controllo della monoposto: Mick ha commesso vari errori, risultando il pilota che ha causato il maggior numero di danni alla sua Haas dal punto di vista economico.

Tuttavia, Mick Schumacher era un esordiente e gli errori possono starci, specialmente quando non si lotta per delle posizioni importanti. Anche Max Verstappen, alle sue prime armi in F1, era molto incline agli incidenti o a manovre azzardate, ma in seguito è riuscito a vincere il mondiale.

Mick Schumacher, Domenicali parla del suo futuro

Il sogno di Mick Schumacher è quello di raggiungere, prima o poi, la Ferrari. Con il Cavallino, suo padre Michael divenne una leggenda, vincendo cinque titoli mondiali consecutivi e riportando al top la Scuderia modenese, che da oltre vent’anni attendeva la sua riscossa.

Mick è nell’orbita della casa di Maranello da molti anni, ed oggi guida la Haas motorizzata Ferrari. Sul futuro del giovane pilota si è espresso il CEO di Liberty Media Stefano Domenicali, che ha conosciuto il figlio d’arte quando era molto piccolo ed entrava nel box del Cavallino al seguito del Kaiser di Kerpen. L’ex team principal della rossa ha concesso un’intervista a “F1-Insider.com“, esprimendosi sulle prospettive di Mick Schumacher.

“Mick sta svolgendo un ottimo lavoro dal mio punto di vista. Tuttavia, nel 2021 non aveva a disposizione una monoposto che lo aiutasse dal punto di vista prestazionale, non potendo dimostrare al massimo le proprie capacità. Mi auguro che nei prossimi mesi la Haas presenti una vettura competitiva e che lo aiuti ad esprimere il suo talento. Quanto alla Ferrari, credo che adesso siano soddisfatti con Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche Mick sogna quel posto in futuro. Se si presenterà un’occasione, la coglierà di sicuro“.