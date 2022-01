F1, presto un nuovo GP in calendario: non si è mai corso in questo paese

La F1 è pronta per ospitare un nuovo Gran Premio, che dovrebbe corrersi all’interno di una città. Prossimamente la decisione del Circus.

Il mondo della F1 è in continua evoluzione. Nel 2022 debutteranno le nuove monoposto, che vedranno il ritorno dell’effetto suolo nel tentativo di aumentare lo spettacolo e di ridurre i distacchi tra i top team e la concorrenza. L’8 maggio si correrà anche un nuovo Gran Premio, nella città di Miami, in Florida.

La corsa avrebbe dovuto debuttare lo scorso anno, ma a causa del Covid e dei problemi causati dalla pandemia sugli spostamenti si è deciso di rinviare l’appuntamento. Nel 2021 ha esordito il Gran Premio dell’Arabia Saudita, ma anche quello del Qatar. Quello che appare chiaro è che il Circus si sta allontanando in maniera sempre maggiore dall’Europa, concentrandosi su nuovi lidi.

La F1 è in mano agli americani di Liberty Media, ed il GP di Miami sarà la seconda tappa negli Stati Uniti che andrà ad affiancare quella di Austin. A livello di divertimento, diverse piste tra quelle più moderne hanno soddisfatto i fan, mentre altre sono state dei veri e propri flop. Quella di Jeddah avrà una seconda occasione il prossimo 27 marzo dopo il flop di dicembre, ma in ballo c’è già una nuova tappa per il futuro.

F1, trapela un’indiscrezione sulla nuova Red Bull: ecco cosa accadrà

F1, idea Colombia per un nuovo Gran Premio

Oltre alle due gare statunitensi di Austin e Miami, l’America dispone di altre due gare: in Messico ed in Brasile, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. La Colombia si è infatti candidata per ospitare una corsa del mondiale di F1, da disputare nella città di Barranquilla, la quarta del paese per popolazione con oltre un milione e 200 mila abitanti.

Il presidente della Repubblica colombiana, Ivan Duque, ha ufficializzato la candidatura dello stato sudamericano. A quanto si apprende, dovrebbe trattarsi di un tracciato semi-cittadino, per le quali le autorità locali si sarebbero già messe in contatto con gli organizzatori della massima serie.

I dolori del giovane Charles: Leclerc da predestinato a quasi 2a guida

La Colombia non ha mai ospitato grandi eventi sportivi, ma parlando di gare automobilistiche ha dato i natali a Juan Pablo Montoya, attivo nel Circus tra il 2001 ed il 2006. Probabile che l’ex Williams e McLaren venga coinvolto tra i promotori dell’evento nel caso le cose dovessero andare a buon fine, dal momento che un Gran Premio in Colombia rappresenterebbe davvero qualcosa di storico.