KTM trema: le parole su Acosta fanno pensare, c’è la Honda dietro?

KTM teme di perdere Acosta in futuro: c’è già qualche casa che fa la corte al campione in carica della Moto3.

L’impatto di Pedro Acosta nel Motomondiale è stato incredibile nel 2021. Al debutto nella classe Moto3 ha subito vinto il titolo. Tre vittorie e un secondo posto nelle prime quattro gare in campionato, un esordio da sogno. Poi altri tre successi e un podio nel corso della stagione. A Portimao vittoria e corona iridata.

La KTM sembra aver individuato un altro grande talento dalle potenzialità enormi. Ovviamente non gli andrà messa troppa pressione addosso, però già nel 2022 qualcuno si aspetterà dei buoni risultati al debutto in Moto2. Sarà interessante vedere se anche nella categoria intermedia ci metterà poco a essere forte oppure se, come immaginiamo, gli servirà più tempo.

KTM, Bierer spera di non perdere Acosta

Acosta ha un grande talento e anche in Moto2 cercherà di imporsi. Il suo obiettivo è arrivare in MotoGP. Vedremo se il grande salto avverrà già nel 2023 oppure se servirà aspettare. KTM monitorerà con attenzione le sue prestazioni e cercherà di aiutarlo nella crescita senza mettergli troppa pressione addosso.

Pit Beirer, direttore motorsport della casa austriaca, si è espresso in questi termini su Acosta di recente: “Pedro ha molto talento – riporta Motosan.es – e ha un contratto con noi per un paio d’anni. Speriamo che voglia restare perché vede in KTM un buon partner. Vedremo chi proverà a portarcelo via il prossimo anno. Non possiamo costringerlo a rimanere, ma vogliamo convincerlo con il lavoro”.

Beirer non esclude affatto che qualche casa possa farsi avanti per soffiare Acosta a KTM. Nei mesi scorsi erano emerse delle indiscrezioni su un’interesse della VR46 di Valentino Rossi per il talento spagnolo, però poi non si è sviluppato nulla. La casa di Mattighofen ha blindato Pedro e spera di tenerselo a lungo.

Tra le case che seguono molto attentamente Acosta c’è la Honda, che già pensa al futuro dopo-Marquez e valuta diversi giovani. Tra questi c’è anche il 17enne di Mazarron. Qualche contatto c’è già stato, però in KTM faranno di tutto per non perdere un pilota così promettente.

Avendo tanti ragazzi nel proprio vivaio, può diventare anche difficile trovare posto per tutti in MotoGP e ciò può spingere qualcuno a guardare ad altre opportunità. È quello che potrebbe fare Acosta. Alla Honda non mancano gli argomenti per convincerlo a cambiare colori in futuro.