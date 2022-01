Carlos Sainz cuore Ferrari: le sue parole sono emozionanti

A Fiorano primi giri per la Ferrari e per Carlos Sainz Jr, che comincia così la sua seconda stagione con la Rossa. Ecco le sue prime parole.

Un debutto decisamente freddo quello per Carlos Sainz Jr a Fiorano. Per lo spagnolo della Ferrari nelle scorse ore il primo approccio in pista dopo un inverno passato tra allenamenti e simulatore. La classica nebbia della stagione invernale modenese ha accolto il pilota della Rossa per il primo test del 2022, voluto dai vertici della scuderia di Maranello per rimettere in moto i piloti ma anche tecnici, ingegneri e meccanici che stanno preparano la nuova annata. E non potevano mancare anche i tifosi, che hanno salutato con gioia i primi giri del nuovo anno di una Ferrari, anche se era non la nuova vettura ma la SF71H del 2018.

Per Sainz è stato un nuovo debutto. Un ritorno tra l’altra avvenuto esattamente nello stesso giorno in cui scese in pista per la prima volta con la Ferrari lo scorso anno. E proprio con la stessa auto. Anche se stavolta in realtà qualcosa di diverso c’era, ossia gli sponsor sulla monoposto, visti i cambi avvenuti nelle scorse settimane, con l’addio di Mission Winnow, che fa parte del gruppo Phillip Morris e l’arrivo di Santander.

Sainz, come un nuovo inizio

In totale l’iberico ha coperto nella prima giornata di test Ferrari 176 chilometri e 59 giri intorno alla pista, dove è sceso anche il nuovo collaudatore, il russo Robert Shwartzman, che di giri ne ha fatti 44. Nessun dato utile, ovviamente, visto che si girava con una vettura vecchia, completamente diversa da quella che correrà quest’anno, ma giri importanti per prendere il ritmo, ritrovare sensazioni al volante e prepararsi al meglio ai primi veri test, quelli collettivi di Barcellona in programma dal 23 al 25 febbraio.

A fine giornata anche un momento di svago con i tanti tifosi accorsi fuori dai cancelli del circuito per vedere la Rossa. E anche per parlare di questa prima giornata: “Al momento, come tutti gli altri piloti, o stiamo lavorando al simulatore o ci stiamo allenando molto in palestra. – ha detto -. Tuttavia, quando si tratta di sollecitazioni sul corpo, niente può eguagliare un test in macchina. Quindi guidare prima dell’inizio della stagione, non importa quale macchina, è sempre molto utile per un pilota, dà al tuo corpo un campanello d’allarme, ricordandoti cosa significa essere un pilota di Formula 1“.

Sainz, che ha anche seguito gli allenamenti di Charles Leclerc (il monegasco ha fatto 48 giri dalle 2 del pomeriggio), ha ricordato le sensazioni vissute un anno fa sempre qui, quando scendeva realmente per la prima volta in pista con una Ferrari: “Devo dire che anche se molto è cambiato, dato che ora conosco tutti e mi sento a casa, guidare qui è sempre speciale. Sono stato molto felice di vedere così tanti nostri fan guardare da fuori, ecco perché sono voluto andare a salutarli quando ho finito la mia sessione”.