F1, Verstappen e la grande sorpresa: l’anticipazione per il 2022 (VIDEO)

Il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, ha mostrato i cambi principali del design del suo nuovo casco 2022 e il suo nuovo numero.

Un raggiante Max Verstappen ha messo in mostra sui canali social il suo nuovissimo casco, il primo da campione del mondo. L’asso della Red Bull Racing ha ottenuto un successo sorprendente nel 2021, riuscendo ad avere la meglio su un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton. Il figlio d’arte di Jos è maturato tantissimo nel corso della passata stagione riuscendo a conquistare un maggior numero di successi rispetto a rivale della Mercedes.

Oltre alle sue capacità velocistiche il #33 ha fatto dei passi in avanti nella gestione delle gomme e dei momenti cruciali della gara. Il campione 2021 ha dimostrato di meritarsi il titolo perché ha commesso meno errori rispetto ad Hamilton e ha sopperito alla mancanza di performance in alcuni round con una costanza impressionante di risultati a podio. La maggior parte di passaggi a vuoto della passata stagione sono stati dovuti ad una serie di sfortunati eventi che lo hanno condizionato.

Delle critiche piovute in capo al direttore di gara Michael Masi, l’alfiere della Red Bull Racing si è ovviamente disinteressato. Il risultato della pista lo ha eletto campione del mondo, al termine di una battaglia epica lunga tutta la stagione con Lewis Hamilton. A pari punti nell’ultima tappa del mondiale sarebbero stati i dettagli a fare la differenza. il destino ha voluto che Max Verstappen avesse un’ultima grande occasione al termine delle Gran Premio, a causa dell’incidente improvviso di Nicholas Latifi. Quest’ultimo ha spianato la strada al giovane nel momento più importante della sua carriera.

Il casco dorato di Max Verstappen

Il fenomeno della Red Bull Racing ha trascorso un post campionato tranquillo per ricaricare al massimo le batterie in vista della prossima stagione. Spesso in compagnia della sua compagna Kelly Piquet, il pilota si è goduto un periodo lontano dai riflettori, rilassandosi in vista della prossima annata. Il 2022 è una pagina bianca tutta da scrivere e potrebbe accadere di tutto. Il team austriaco sulla carta è tra le squadre che ha consumato maggiori energie nel tentativo disperato di strappare lo scettro iridato alla Mercedes. Nonostante un focus costante fino al termine dello scorso campionato, la squadra è tra le più accreditate anche nel 2022.

Ingegneri geniali come Adrian Newey potrebbero aver trovato delle zone grigie all’interno del regolamento tecnico per favorire altri successi dell’olandese. Il numero 1 e il nuovo casco celebrativo potrebbero portare fortuna al manico olandese che spera di bissare il successo del 2021. I valori in campo potrebbero, però, essere stravolti dal nuovo regolamento tecnico che potrebbe eleggere un nuovo re. Max Verstappen, intanto, partirà con il numero 1 e la stella del campione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al video in basso dove l’olandese mette in risalto il design del suo nuovo elmetto.