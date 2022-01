Chi ha l’auto più distrutta ora? I proprietari di una Ferrari e di un Suv Audi di passaggio, non saranno contenti.

Un brutto episodio, quello che si vede nelle strade della Milano bene, ripreso dal cellulare di un passante. La brutta figura la fa il proprietario di un Suv, probabilmente un po’ scarsino alla guida, che distrugge una Ferrari parcheggiata di fronte, e scappa.

Probabilmente, l’autore del video, non prevedeva cosa stesse per accadere, ma aveva già intuito che la manovra della macchina lunga e larga, risultava molto difficile al proprietario. Da dire anche che gli spazi non sono larghissimi, ma sicuramente, si nota dai frame successivi allo scontro, davanti c’era molto spazio per evitare di combinare guai, per ripartire più in sicurezza.

Il proprietario della Ferrari sarà furioso

Cosa succede nello specifico. In una via dello shopping di Milano, un Suv grigio, nello specifico una bella Audi Q2 deve lasciare il posto in cui aveva parcheggiato, con un taxi che arriva dietro a mettere anche un po’ di fretta, per andare via. Calcolando quanto costa in media una Ferrari, il problema arriverà di lì a qualche secondo.

Affianco, non molto distante dal lato destro dell’auto grigia, c’è parcheggiata una Ferrari F8 Tributo, che quando iniziano le riprese del video, pare già essere abbastanza in pericolo. Ciò che avverrà dopo però, supera anche la fantasia ed a dirla tutta, ha dell’incredibile, e lo sottolineano infatti le voci dei passanti.

Nell’uscire, la persona alla guida sembra assolutamente noncurante della bellissima Rossa parcheggiata di fronte. Nell’uscire infatti, non pare farsi alcun problema nel toccarla ed andare leggermente in avanti, quindi graffiandola. Ma nemmeno l’idea di fare un’altra manovra per evitare il peggio, sfiora il conducente. Il Suv infatti, continua a restare in prima ed andare avanti, sterzando solo quel tantino che basta per ritrovarsi dritto. Il risultato? L’auto in transito finisce per spaccare una buona parte della fiancata sinistra della Tributo. E neanche è finita. Infatti, dal video, si nota che poi completata la manovra (sbagliata), l’Audi procede dritta senza fermarsi. Il proprietario della Ferrari, può solo sperare che qualcuno ne abbia ripreso la targa. Oltre al danno, come si dice in questi casi, la beffa.