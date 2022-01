Mick Schumacher è già “italiano”: la risposta è da applausi (FOTO)

Di cosa ne sarà in futuro, del giovane Mick Schumacher, non lo sappiamo ancora. Intanto lui, è sempre più italiano.

Nato a Vufflens-le-Château, comune svizzero, lui tedesco ovviamente di nazionalità, ma non si può non dire che Mick Schumacher, è mezzo italiano. Ovviamente tutto nasce dall’amore smisurato del popolo ferrarista, per papà Michael, più le vacanze in Italia, gli amici e la lingua che sicuramente Mick, avrà imparato da piccolo, ma non solo.

Adesso che il figlio di Michael è grande, e soprattutto è un pilota, si sente certamente più “rosso” che mai. Lui, cresciuto alla Ferrari Driver Academy, di cui è membro dal 2019, il ragazzo della Haas non ha mai smesso di ammettere che il suo sogno appunto, si chiama Ferrari.

Mick Schumacher: la risposta ad un fan

Per adesso, al classe ’99 non resta che fare bene con la scuderia americana, che nel 2021 gli ha dato qualche dispiacere, ma che allo stesso tempo ha evidenziato che il rookie tedesco aveva poche colpe. 0 punti, ma sono gli stessi messi a referto da Nikita Mazepin, ad evidenziare che forse se c’è qualche problema, questo stava nelle vetture. Possiamo parlare al passato, perché con i nuovi regolamenti il 2022, è tutto da scoprire.

Così come lo sarà ancora una volta il figlio d’arte, che si è scrollato di dosso l’emozione dell’anno dell’esordio. Tra l’altro, nelle prime dodici Gare ufficiali della stagione, Mick sarà ufficialmente il pilota di riserva Ferrari, e poi al suo posto arriverà Antonio Giovinazzi, libero da contratti con altre squadre, perché scaricato dalla Alfa Romeo.

Per quanto riguarda il suo arrivo a Maranello, ci sono state anche le parole di Steiner, che ammette di volerselo tener stretto. Ma che il giovane Mick sia italiano dentro, lo hanno notato i suoi 2,3 milioni di follower su Instagram. Il pilota ha fatto il giochino di ricevere domande nelle storie, e qualcuno gli ha chiesto dell’ananas sulle sue pizze. La risposta? “No, non va assolutamente bene”.

Ed eccola, la divertente story Instagram, dove ha risposto Mick Schumacher: