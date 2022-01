Dove vivono i componenti della famiglia Agnelli e dove vivevano in principio? Proviamo a scoprire come si sono divisi.

Una famiglia storica, quella che si è fatta conoscere particolarmente nel mondo dello sport, con l’avvocato Gianni Agnelli, presidente della Juventus dal 1947 al 1954, per poi restare in società rivestendo altri ruoli importanti per tantissimi anni. Poi, figli e nipoti hanno continuato questo trend, restando nello sport ed avvicinandosi anche alla Scuderia Ferrari.

Una delle tante curiosità legate alla famiglia, è sapere dove essi vivono. Ebbene, i nonni degli attuali Agnelli che conosciamo di più, iniziarono a dividersi già diversi anni fa. Ovviamente Gianni restò più vicino alla città di Torino, dove giocava la Juventus, come oggi il nipote, Andrea, che resta vicino alle sorti della squadra.

Famiglia Agnelli: quasi nessuno è rimasto a Torino

Ma già le sorelle dell’avvocato, lasciarono il Piemonte, per dislocarsi altrove. La prima, Clara, andò via dopo aver sposato in seconde nozze Giovanni Nuvoletti, preferendo Venezia. Un’altra sorella, Maria Sole, andò a Roma con suo marito Pio Teodorani Fabbri, mentre Cristiana, sposata con Brando Brandolini d’Adda, si trasferì a Parigi. Però qualcuno a Torino ci è voluto restare.

Ad esempio, ai giorni nostri, potremmo girare per il capoluogo piemontese, ed incontrare John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo ed i figli. La famiglia infatti, ha ereditato una villetta in collina. I fratelli invece, come in passato fece Cristiana Agnelli, hanno preferito l’estero.

Lapo si è sempre diviso tra Londra e gli Stati Uniti, ma da quando ha sposato Joana Lemos, ha ammesso di non disdegnare la vita tranquilla che conduce a pochi chilometri da Lisbona. Invece Ginevra, sposata con Giovanni Gaetani dell’Aquila, ha scelto Roma. La sorella di Andrea, Anna, si divide tra Milano e Londra.