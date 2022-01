Valentino Rossi in F1? C’era chi spingeva per questa ipotesi

Anni fa Valentino Rossi per un momento fu molto vicino a lasciare il Motomondiale. E tra le persone che spingevano per altri lidi c’era anche la madre.

Una carriera in MotoGP che finisce e ne comincia una su quattro ruote. Valentino Rossi inizia il 2022 su un’auto da corsa dopo aver meravigliato sulle moto. Un amore per la velocità che dura da sempre. E con le auto poteva tramutarsi già in qualcosa di più importante qualche anno fa. Sì perché oltre ai rally, il Dottore ha avuto l’opportunità anche di provare una F1. E di meravigliare anche lì.

Una amore per la F1 pronto a sbocciare

Il curriculum nel Motomondiale parla chiaro: 115 vittorie e 235 podi per Valentino Rossi. Ma la scelta di un altro futuro poteva portare il campione di Tavullia a non far segnare certi record. Perché in realtà alla F1 lui ci andò realmente vicino, come ha raccontato al programma “In Depth With Graham Bensinger” .

Il Dottore provò diverse volte la Ferrari, invitato da Stefano Domenicali. Una volta anche in gran segreto, scendendo in pista a Fiorano con il casco di Schumacher. Ma ben presto la voce di Valentino Rossi in pista con la Rossa si sparse e il test divenne di dominio pubblico. Ce ne fu anche uno ancor più importante qualche tempo dopo a Valencia, insieme ad altri piloti di F1. E lì si capì che forse qualcosa poteva nascere tra la Ferrari e il Dottore. Anche perché girò a soli 7 decimi dal miglior tempo di Kaiser Schumi, non uno qualsiasi.

Valentino Rossi e le “pressioni” di mamma

Furono giornate davvero intense ed emozionanti per il pilota di Tavullia, che però alla fine scelse di continuare in MotoGP. Ma quei test fecero molta paura alla Yamaha, che proprio in quel periodo maturò l’intenzione di prendere Jorge Lorenzo per coprirsi le spalle in caso di un addio per le quattro ruote di Valentino Rossi. Una decisione quella che fu la prima vera crepa tra il Dottore e la Yamaha, che portò poi a fine 2010 alla separazione.

“Per la F1 avevo un piano, ma non era diretto con la Ferrari”, ha poi spiegato Valentino Rossi. E fu proprio questo che non convinse il pilota italiano che, visti i troppi punti interrogativi, decise di lasciar perdere la F1. Anche se poi ha ammesso: “Ho anche avuto molta pressione da parte di mia madre. ‘Vai con la macchina’, ‘vai con la Ferrari’ perché è qualcosa di grande. Ma alla fine dovevo decidere da solo, anche se in tanti spingevano per il cambiamento. Ma non volli mollare la MotoGP e continuai”. Chissà come sarebbe stata la F1 con Valentino Rossi. Chissà se avesse dato retto alla mamma.