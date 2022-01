MotoGP, KTM annuncia la data: ecco quando vedremo le nuove moto

Ecco quando avverrà la presentazione delle squadre e dei progetti per il 2022, della KTM: avverrà a breve, data da cerchiare.

Il motomondiale del 2022, avrà ovviamente tra le proprie fila, le formazioni di piloti e team, della KTM Factory Racing e di Tech3 KTM Factory Racing Team. A brevissimo, la società esporrà le nuove moto ed i progetti, insieme ai protagonisti, per il prossimo Mondiale.

Settimana prossima infatti, sia i piloti che gli addetti ai lavori in società, potranno mettersi a disposizione dei media, per rispondere a tutte le domande sulla prossima stagione. L’incontro, dove quindi verranno anche svelate le KTM RC16, avverrà, per motivi legati alla sicurezza della salute degli interessati, online.

MotoGP, Ducati svela la data della presentazione ufficiale

KTM: manca pochissimo alla presentazione del progetto

Ed ovviamente, ci sarà anche il giovane Raul Fernandez, a quanto pare perdonato dalla scuderia. Ricordiamo che il ventunenne spagnolo, ha fatto da poco marcia indietro, sulle polemiche con la Red Bull KTM Ajo. Con lui, per quanto riguarda gli ex della categoria di Moto2, ci sarà anche l’altra giovane promessa, Remy Gardner.

Ed ovviamente, non potranno mancare i piloti della Red Bull KTM Factory Team, Brad Binder, cresciuto in KTM in Moto2 e che nel 2022, correrà per la terza stagione in MotoGP con la squadra, e Miguel Oliveira. Stessa sorte per quest’ultimo, che però arriverà già alla quarta stagione in classe regina, dove dovrà migliorare sensibilmente lo score dell’ultimo anno, dove si è accontentato di un quattordicesimo posto.

MotoGP, ecco la data di presentazione della Honda: annuncio su Marquez

Staff e piloti quindi, sveleranno progetti, formazioni ed anche moto delle due squadre che correranno per la KTM, tra meno di una settimana. Diciamo che quello della società austriaca è stato un comunicato lampo: di fatto, la data prevista per il giorno dedicato a stampa e tifosi, è il 27 gennaio, alle ore 10:00. Tra i componenti dello staff, pronti a rispondere alle domande, anche il nuovo Team Manager, l’italiano, Francesco Guidotti.