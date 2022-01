MotoGP, Ducati svela la data della presentazione ufficiale

Il Ducati Team ufficializza la data della presentazione della squadra 2022. Pecco Bagnaia e Jack Miller vanno all’assalto del titolo piloti.

Il Ducati Team è uno dei favorito per la conquista del titolo mondiale piloti 2022. Dopo aver vinto per due anni consecutivi il Mondiale Costruttori, Pecco Bagnaia e Jack Miller sono chiamati ad un’altra prova di forza nel campionato MotoGP. Nel 2021 il piemontese della VR46 Riders Acaemy si è reso autore di una spettacolare seconda parte di campionato, conquistando ben quattro vittorie e un podio nelle ultime sei gare, con una caduta a Misano-2 mentre era in testa al gruppo.

A Borgo Panigale sono galvanizzati dai successi di Pecco, ma si resta con i piedi per terra. L’attenzione dei tecnici è puntata sullo sviluppo della Desmosedici GP22 che guiderà i piloti del marchio nel prossimo Mondiale e sarà a disposizione, oltre che dei due piloti del team factory, anche di Johann Zarco, Jorge Martin e Luca Marini. Saranno ben otto le Ducati Desmosedici in griglia, le altre tre con specifiche 2021, ma comunque ad un livello di competizione tale che potranno ambire a risultati importanti.

Ducati e le prossime date

Il team Gresini Racing ha aperto il valzer delle presentazioni ufficiali della stagione 2022, sfoggiando le livree delle Ducati di Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini. Il secondo team della MotoGP ad essere presentato sarà WITHU Yamaha RNF il 24 gennaio a Verona, il 27 sarà la volta di Red Bull KTM e il 28 gennaio toccherà a Ducati, con il team satellite Pramac racing che si presenterà il 2 febbraio prima del test IRTA in Malesia.

Il lancio del Ducati Lenovo Team si terrà sotto forma di evento virtuale e i fan potranno seguirlo sui canali ufficiali della Casa di Borgo Panigale o sul sito ducati.com. Pochi giorni dopo ci sarà il debutto in pista a Sepang, con lo shakedown del 31 gennaio/2 febbraio, dove parteciperanno il collaudatore Michele Pirro e i rookie. Dal 5 al 6 febbraio tutti in azione con i primi giorni di test ufficiali, cui seguiranno altri tre giorni (11-13 febbraio) al Mandalika Circuit. Dal 4 al 6 aprile si terrà il primo Gran Premio del 2022 sul tracciato di Losai, in Qatar, unica gara in notturna del calendario che aprirà le danze alla nuova stagione. Stavolta sarà vietato sbagliare per il team emiliano che vuole rimettere le mani sul titolo MotoGP che manca dai tempi di Casey Stoner.