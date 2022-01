Valentino Rossi, quale fu il suo primo grande acquisto? Non ci crederete

Il primo acquisto di Valentino Rossi dopo aver raggiunto la notorietà fu un auto molto prestigiosa. Ecco di che cosa si tratta.

La notorietà di Valentino Rossi è cosa nota, dal momento che il pilota di Tavullia ha corso nel Motomondiale dal lontano 1996 sino al 2021, anno del suo ritiro. Il “Dottore” ha portato a casa nove titoli mondiali e ben 115 vittorie di tappa nel suo quarto di secolo di permanenza tra le due ruote, facendosi amare da più generazioni di tifosi.

La scelta di appendere il casco al chiodo non è stata facile, perché tutti questi anni vissuti al massimo non è così automatico scendere dalla giostra sapendo di non salirci più. Il pesarese ha fatto la sua scelta dopo diverse stagioni difficili, in cui la sua competitività non era più paragonabile a quella di un tempo.

Valentino Rossi è stato e sarà per sempre un gigante di questo sport, come hanno sottolineato ex piloti, addetti ai lavori e rider attuali, ma nella vita occorre capire qual è il momento giusto per farsi da parte. In Qatar, il 6 marzo, scatterà la prima stagione del dopo #46, e si tratterà di un momento molto particolare per i suoi tifosi. Il timore è che la MotoGP possa perdere gran parte dell’appeal senza il suo campione più amato, anche se di talenti, in griglia, non ne mancano di certo.

Valentino Rossi, la verità sul “tradimento” ad Honda: la firma con Yamaha

Valentino Rossi, il suo primo acquisto fu una Porsche

Il fenomeno Valentino Rossi esplose per la prima volta nel 1997, quando in sella all’Aprilia ufficiale in Classe 125 sbaragliò la concorrenza riuscendo a vincere il suo primo mondiale con netto anticipo sulla fine della stagione. La forza del “Dottore” fu impressionante, ed i tempi erano maturi per il passaggio alla 250.

Anche in quel caso, dopo un anno di apprendistato, il pilota di Tavullia fu irraggiungibile nel 1999, garantendosi il posto in 500 per la stagione seguente. Dal 2001 in poi, l’era del #46 giallo più famoso del mondo era iniziata, e nessuno sarebbe stato in grado di fermarla sino al 2006, campionato che vide Nicky Hayden imporsi per la prima ed unica volta in carriera.

Razali, altra stoccata a Valentino Rossi: “Che umiliazione”

Valentino Rossi è stato il rider più seguito in tutta la storia del Motomondiale con milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. In un’intervista rilasciata a Graham Bensinger, il “Dottore” ha parlato del suo primo, grande acquisto svolto subito dopo aver raggiunto la notorietà: “Il primo regalo che decisi di farmi fu una Porsche, credo fosse una 908. Era il mio sogno da una vita e finalmente potevo permettermela. Quel marchio mi ha sempre affascinato, l’ho pagata molto ma ne è valsa la pena“.