Ci sarebbe una possibilità di vederli di nuovo insieme: Flavio Briatore e Fernando Alonso sarebbero la nuova coppia Alpine.

La Alpine fa sul serio e lo si era capito già dalle dichiarazioni di squadra e piloti, alla fine della passata stagione. Se è vero che con le nuove regole tutti hanno una possibilità, la squadra francese non vede perché non provare a concorrere subito per il titolo. Intanto, voci si susseguono dopo il mancato rinnovo di Alain Prost. Lo stesso francese, che poco fa aveva rivelato perché Hamilton tornerà a correre.

La rivista Marca, parla di una ‘fonte informata’, che avrebbe riferito: “Alain Prost, che aveva una posizione prevalentemente simbolica e di immagine, se n’è andato e quella posizione è vacante, per quanto abbiano detto che l’Alpine non ha bisogno di un consigliere”. Mentre invece, pare che ne abbiano bisogno eccome, e potrebbe essere un italiano: Flavio Briatore.

Per Flavio Briatore si apre una porta in F1

E così, almeno per il brio che portano a questo sport, si aprono nuove voci di mercato, dopo l’allontanamento di Prost dalla scuderia francese e un possibile annuncio a breve di Otmar Szafnauer, all’Aston Martin come Team Manager. Secondo una indiscrezione di Cuatro, dettata dal giornalista, Javier Rayo, Briatore in questi giorni sarebbe a Parigi e soprattutto, in procinto di parlare con Alpine.

Sarebbe un bel colpo per la scuderia di Dieppe, andando a prendere un manager che in Formula 1 ha vinto ben due Mondiali: quello del 1995 con Michael Schumacher e quello del 2006 con Fernando Alonso. Quell’Alonso, che poi ritroverebbe proprio in Francia, sedici anni dopo. Lo spagnolo è agguerrito e dopo aver tirato una bella stoccata al suo ex team, ha fatto capire in pista di esser tornato più voglioso di vittorie che mai.

Ancora, secondo la fonte di cui prima, Flavio Briatore potrebbe avere un vantaggio, nei possibili colloqui con la scuderia francese, e cioè che anche lui è italiano come il nuovo presidente del gruppo, Luca de Meo. E poi c’è ancora un’ipotesi, che avvicinerebbe l’imprenditore piemontese alla Alpine. Infatti, il settantunenne gestisce ancora dei diritti di immagine di Alonso. E se fosse stato lo spagnolo a chiedere al team di averlo vicino?