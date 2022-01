F1, Hamilton verso il ritiro se resta Masi? Gli ex piloti si dividono sul futuro

Lewis Hamilton deve ancora annunciare il suo futuro in F1. La scelta potrebbe essere legata al destino di Michael Masi e all’inchiesta FIA.

Una telenovela simile, in F1, non si vedeva da tanto tempo, forse dal 1989. All’epoca, Ayrton Senna passò un inverno terribile, sommerso dai dubbi sul suo futuro nel Circus. Pochi mesi prima dell’inizio della stagione 1990, il brasiliano ed Alain Prost vennero a contatto nel Gran Premio del Giappone, con il francese costretto al ritiro ed il compagno di squadra che vinse la gara, portando la contesa mondiale sino in Australia.

Tuttavia, i giudici squalificarono Ayrton, perché nel riprendere la via della corsa aveva tagliato un tratto della pista e la sua macchina era stata toccata dai commissari. Il tre volte campione del mondo utilizzò parole fortissime per gli organizzatori, urlando al complotto che puntava a favorire Prost, di nazionalità transalpina così come il presidente della FIA, Jean-Marie Balestre.

Ad oggi, quella F1 non esiste più, ma qualche paragone può essere ancora fatto. Lewis Hamilton è furente per il finale di stagione che ha consegnato il titolo a Max Verstappen, bravissimo ad approfittare del caos Safety Car e della discutibile gestione di Michael Masi, il direttore di gara.

Per la sua delusione, il sette volte campione del mondo sta ponendo seri dubbi sul suo futuro nel Circus: c’è chi crede realmente all’ipotesi del ritiro, mentre altri scherzano su questa possibilità non riuscendo ad immaginare la massima formula priva del suo re. Sta di fatto che tra poche settimane ci sarà un incontro tra lui e Toto Wolff, nel quale dovrebbe venir fuori qualcosa di più concreto.

F1, Brundle ed Herbert si dividono su Hamilton

Tutta l’attenzione della F1 è catalizzata su Lewis Hamilton in questo periodo. Tantissimi esperti, addetti ai lavori e manager si sono espressi sulla vicenda, ma anche ex piloti. Un esempio, tra coloro che hanno parlato più recentemente, sono Martin Brundle e Johnny Herbert, oggi “colleghi” a Sky Sport in Inghilterra.

Riguardo ad Hamilton, si parla molto dell’eventuale cacciata di Michael Masi come possibilità per farlo restare nel Circus. Secondo Brundle, non accadrà nulla a nessuno dei due, come ha dichiarato a “The F1 Show“: “Sono certo che non accadrà nulla di strano, Lewis avrà già parlato con Toto e starà solo pensando a quello che è successo. Lui è molto affamato e determinato, non ho dubbi sul fatto che lo vedremo al via“.

Herbert ha meno certezze rispetto all’ex collega, ed ha parlato di “situazione scomoda” nel caso in cui sia Lewis che Masi dovessero essere confermati ai loro posti: “Non sarà una situazione confortevole per entrambi, il pilota della Mercedes è molto addolorato e mettendomi nei suoi panni lo capisco. Non vorrei che l’uomo che mi ha fatto perdere il campionato fosse ancora sul ponte di comando fossi in lui. C’è ancora molto da discutere prima di trovare una soluzione“.