Hamilton lascia la F1? Prost spiega perché non lo farà

Sono giorni in cui si decide la sorte in F1 di Hamilton. E a parlarne è un grande ex come Alain Prost, che trova anche un motivo per cui dovrebbe tornare in pista.

Dopo una grande delusione, è normale avere dei tentennamenti. E per un pilota vincente come Lewis Hamilton sono tanti i punti interrogativi sul suo futuro. Lo sa bene un grande ex come Alain Prost, che è tornato a parlare del pilota inglese.

Hamilton vicino al passo d’addio?

Che l’inglese sia in una fase molto delicata lo si capisce da tante cose. A partire dal silenzio stampa ma soprattutto social iniziato dopo il ko di Abu Dhabi, gran premio che stava dominando e che ha perso proprio all’ultimo giro, a causa di una decisione discutibile della direzione gara.

A confermare il forte conflitto che sta vivendo Hamilton è stato poi il team manager Craig Slater, che nelle scorse ore ha affermato di quanto sia difficile capire cosa deciderà l’inglese, con fonti a lui vicine che parlano di una profonda delusione dopo i fatti dell’ultimo GP del 2021 e di un ritorno solo a certe condizioni.” Quello che posso dire di Lewis Hamilton e del suo ritorno è questo: come supererà quella delusione spetta alla FIA e ha il dovere di indagare sugli eventi di quegli ultimi giri. Lui vuole qualcosa di tangibile il prima possibile”. E più passa il tempo e più il rischio di non vederlo al via nel 2022 si fa concreto.

Prost mette già ansia ad Hamilton: le parole su Verstappen fanno paura

Il parere del “vecchio saggio” Prost

C’è chi come Prost però che non è convinto che la situazione di Hamilton sia così chiara come molti pensano che sia. “È difficile mettersi nei suoi panni – ha detto a Le Journal du Dimanche – Ha sicuramente altrettante ragioni per fermarsi come per continuare. Sono cinquanta e cinquanta le possibilità che continui o si fermi. Ha preso un bel colpo, ma sarebbe davvero triste se non fosse qui in questa stagione”.

Infatti per Prost c’è un motivo per cui l’inglese dovrebbe tornare in pista. E non è solo per l’ottavo titolo Mondiale che farebbe entrare Hamilton nella leggenda, superando anche Michael Schumacher, ma anche per uno più banale, ma che per un pilota può essere comunque fondamentale: “La prospettiva di combattere più avversari in pista grazie al regolamento della F1 può essere allettante per uno così competitivo come Lewis. Questa è una sfida che Hamilton potrebbe voler affrontare”.