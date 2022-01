Auto elettriche: Fiat 500 mette a segno un clamoroso record nel 2021

In Italia vendute oltre 67mila auto elettriche nel 2021. La FIAT 500 ha fatto registrare un dato impressionante, a Torino si festeggia.

Il settore delle auto elettriche si sta facendo strada tra le preferenze degli italiani e degli automobilisti di tutto il mondo, anche se la Legge di Bilancio non ha previsto sostegni a questo segmento di mercato che rischia una battuta di arresto. Anche il 2021 è stato un anno molto prolifico per i veicoli elettrici e l’Italia ha recitato la sua parte. Il modello più venduto è la Fiat 500 con 10.753 esemplari immatricolati.

Merito anche della modalità di acquisto, con possibilità di finanziamento (Wallbox compresa) e dopo 12 o 24 mesi scegliere se la versione “full electric” sia la più adatta alle proprie esigenze, viceversa sarà possibile uscire dal finanziamento senza alcuna penale. La nuova 500 recita la parte del leone con le sue oltre 10mila unità vendute, pari al 16% del mercato italiano delle auto elettriche. Nel 2021 nel Bel Paese sono state vendute poco più di 67mila esemplari elettrici e l’utilitaria torinese si riconferma tra le più amate dagli italiani.

Abarth F595 limited edition: pochi esemplari ad un prezzo vantaggioso (FOTO)

I dettagli della Fiat 500 elettrica

La Fiat 500 elettrica è disponibile non solo in Europa, ma anche in Israele e Brasile e a breve entrerà anche sul mercato giapponese. Punto forte di questo veicolo è l’autonomia stimata intorno ai 320 km nel ciclo di omologazione WLTP. Nel traffico cittadino, se usata con i frequenti ‘stop and go’, la sua percorrenza sale fino a 460 km, grazie al recupero di energia in frenata. E’ dotata di un motore agli ioni di litio da 42 kWh che si ricarica in 35 minuti all’80% del suo potenziale. Con soli 5 minuti di ricarica si possono percorrere fino a 50 km. Inoltre la 500 elettrica viene offerta in differenti carrozzerie: Berlina, Cabrio, oppure 3+1 con la “porta magica” per agevolare l’accessibilità posteriore.

Tre le modalità di guida disponibili per i clienti della Fiat 500e: Normal, per un’esperienza simile a quella di un veicolo con motore endotermico, Range, che consente di guidare con un solo pedale, Sherpa per massimizzare l’autonomia elettrica. Tra le peculiarità di questa vettura anche la tecnologia, essendo dotata di guida assistita di livello 2, frenata di emergenza anticollisione, sistema di infotainment ‘Uconnect’ di quinta generazione, un avanzato sistema di riconoscimento vocale.

Per convincere gli automobilisti al passaggio alla modalità full electric viene offerta una esclusiva formula di finanziamento con rate mensili da 189 euro, comprensiva della colonnina domestica Easy Wallbox. E dopo due anni è possibile scegliere di uscire dal finanziamento senza spese aggiuntive.