Abarth sforna un’altra edizione speciale: la F595 sarà offerta in edizione limitata con una ricca dotazione di serie e un prezzo vantaggioso.

La Casa dello Scorpione ha lanciato l’ultimo modello a chiusura del 2021: una edizione speciale della Abarth F595 prenotabile soltanto online. Alla dotazione base della F595 si aggiunge una dotazione superiore e un prezzo vantaggioso al momento dell’acquisto.

Basta visitare il sito web www.abarth.it, compilare con i propri dati, scegliere la configurazione della vettura e versare un acconto di 500 euro, se si tratta di acquisto senza finanziamento. Dopo di che non resta che attendere l’arrivo del modello in concessionaria e andare a ritirarlo dopo aver versato la somma restante. Si può anche scegliere il finanziamento in base al valore anticipato e alla rata mensile.

La dotazione della Abarth F595

Saranno prodotti solo 165 esemplari di questa Abarth F595, quanti sono i cavalli del motore turbo 1.4 T-jet. A contrassegnare questa special edition ci saranno i cerchi in lega da 17 pollici Formula nero opaco, dettagli in colore giallo per pinze freno e calotte, vernice metallizzata di colore Grigio Record. Nell’abitacolo presenti il climatizzatore automatico e un sistema di infotainment più completo, oltre ad altri dettagli come il sensore pioggia, di parcheggio e crepuscolare.

A questi si aggiungono i dettagli di serie “tradizionali” come specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, ABS, volante sportivo in pelle con mirino, sedile guidatore regolabile in altezza, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita e poggiatesta posteriori con regolazione in altezza e molto altro ancora.

Completano la dotazione di serie una turbina Garrett, sospensioni Koni FSD, dischi freno forati, scarico Record Monza Sovrapposto. La Abarth F595 può raggiungere una velocità massima di 218 km/h e scattare 1.4 da 165 CV viene adottato dalle monoposto Tatuus impegnate nei campionati italiano e tedesco di Formula 4.