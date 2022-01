MotoGP, cinque piloti esordienti nel 2022: ecco chi sono i nuovi rookie

Nel 2022 in MotoGP sarà grande lotta anche per il titolo di miglior rookie del Mondiale. Andiamo a vedere quali piloti se lo contenderanno.

I temi di interesse nel campionato MotoGP 2022 non mancheranno. La lotta per il titolo sarà quello principale, ovviamente, ma ce n’è anche un’altra da seguire con attenzione.

Ci riferiamo a quella per laurearsi Rookie of the Year. Nella prossima stagione in top class ci saranno ben cinque esordienti, tutti motivatissimi a prevalere sui colleghi e in generale a crescere per dimostrare di poterci stare in una categoria di così alto livello. Sono arrivati al massimo delle corse motociclistiche su pista e ci vogliono rimanere a lungo.

MotoGP, tutti i debuttanti del Mondiale 2022

Andiamo a vedere chi sono i rookie del campionato MotoGP 2022.