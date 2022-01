Valentino Rossi, incidente per il padre Graziano: cosa è successo

Disavventura per Graziano Rossi, padre di Valentino, protagonista di un incidente mentre si trovava alla guida della macchina.

Non è un periodo semplice Valentino Rossi e suo padre. Prima di Natale, Graziano era stato ricoverato nel reparto di neurologia dell’ospedale di Fano. Alla vigilia dell’Epifania è poi arrivata la notizia che il Dottore non prenderà parte alla 12 Ore del Golfo perché è stato a contatto con un positivo al Covid-19.

Adesso giunge un’altra news riguardante papà Graziano, che stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino ieri avrebbe investito un pedone sulla panoramica di San Bortolo. Mentre si trovava alla guida della sua vettura avrebbe urtato in curva un cinquantenne che stava facendo una passeggiata camminando sulla banchina.

Ecco la situazione del pedone investito dal padre di Valentino Rossi

Fortunatamente, l’urto tra l’auto di Graziano Rossi e il pedone non è stato violento e non è avvenuto frontalmente. L’uomo è finito a terra dopo essere stato colpito di striscio a una gamba. L’ambulanza del 118 è arrivata sul posto per soccorrerlo ed è stato portato in pronto soccorso in codice giallo.

Serviranno cinque giorni per la guarigione, questo è stabilito la visita alla quale si è sottoposto. Nel frattempo Graziano Rossi ha fornito la sua identità alla pattuglia della polizia locale ed è risultato negativo all’alcoltest. Ancora da accertare nel dettaglio la dinamica dell’incidente. La bassa velocità ha comunque evitato guai peggiori al pedone. Il padre di Valentino, accortosi all’ultimo dell’uomo, è anche riuscito a schivarlo in parte e a non colpirlo in pieno.

La polizia locale dovrà accertare tutto quanto, stabilendo di chi sono le responsabilità dell’incidente. Sicuramente non è un periodo fortunatissimo per Graziano e Valentino Rossi, ma poteva andare peggio.