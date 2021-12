SBK, Toprak Razgatlioglu: “Guido come Max Verstappen”

Toprak Razgatlioglu ha festeggiato a Desenzano del Garda, insieme al team Yamaha, il titolo Superbike 2021.

Toprak Razgatlioglu ha saputo spodestare Jonathan Rea dopo sei anni di dominio assoluto nel Mondiale Superbike. Yamaha è tornata ai vertici a distanza di 12 anni, grazie al talento del pilota turco che ha saputo fare la differenza con il suo stile di guida aggressivo in sella alla R1.

Si guadagna così non solo il titolo iridato, ma anche un test MotoGP per tastare possiblità future: “Proverò la M1 in occasione di un paio di test privati ​​nel 2022 – ha detto Toprak sul palco del teatro Alberti ai microfoni di Sky Sport -. In questi giorni sarò con Cal Crutchlow e spero di debuttare in MotoGP già in 2023 anche se ora tutta la mia concentrazione è sulla Superbike e sulla prossima stagione”.

Uno stile alla Verstappen

Qualcuno lo ha paragonato a Max Verstappen per il suo stile di guida al limite, che ha attirato qualche critica nel corso del campionato. Fatto sta che entrambi sono i nuovi campioni del mondo. “Sì, il nostro stile di guida è simile – ha ammesso Toprak Razgatlioglu – ma quest’anno non ho avuto incidenti con altri piloti. Cerco sempre di frenare molto tardi e di dare gas il prima possibile, non credo sia un pericolo in pista”.

In occasione dell’evento bresciano il campione SBK ha ricordato suo padre: “Quest’anno ho vinto il Mondiale per mio padre che non c’è più, questa vittoria è per lui, è sua e gliela dedico. Forse l’anno prossimo vincerò da solo”. Alla domanda su quale fosse il momento che ricorda di più di questo 2021 il turco non ha dubbi: “E’ stato un buon anno per via della battaglia con Rea, è una leggenda in SBK e non deve essere stato facile neanche per lui. Tuttavia, se dovessi scegliere un sorpasso, direi Redding nella gara di Most”.