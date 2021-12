Superbike, test Jerez: tempi e classifica Day-3. Rea stacca tutti

Superbike 2021, test Jerez: tempi ufficiali e classifica finale Day-3. Rea e Kawasaki chiudono la tre giorni davanti a tutti.

Aveva aperto il primo giorno con il miglior tempo e conclude anche il terzo (e ultimo) da leader del test privato Superbike svolto a Jerez. Ci riferiamo ovviamente a Jonathan Rea, sei volte campione del mondo.

Il nord-irlandese oggi ha piazzato la sua Kawasaki in prima posizione con il best lap di 1’38″831. 60 i giri totali per cercare di migliorare una Ninja ZX-10RR che nel 2021 non è stata più la moto quasi imbattibile che si era vista in passato. Diverse le novità testate a Jerez.

Rea ha rifilato poco più di un secondo al suo compagno di squadra Alex Lowes, che comunque non è al 100% fisicamente e qualche decimo nel taschino sicuramente lo ha. L’inglese deve risolvere alcuni problemi per essere al meglio della condizione nel 2022, anno nel quale dovrà guadagnarsi il rinnovo con Kawasaki.

Oggi il migliore dei piloti BMW è stato Loris Baz, neo-arrivato sulla M 1000 RR. Terzo tempo a 1″293 da Johnny. Prosegue il processo di adattamento e apprendimento del francese, molto determinato a disputare una grande stagione di rientro nel Mondiale Superbike dopo le buone apparizioni da sostituto dello scorso anno.

A 94 millesimi da Baz troviamo Michael van der Mark, molto impegnato nello sviluppo della BMW e desideroso di vivere un 2022 da protagonista. L’olandese ha girato solamente al mattino.

Quinto crono per Xavi Vierge (+1″397) con l’unica Honda presente in pista. Iker Lecuona, infatti, ieri è stato protagonista di una brutta caduta e oggi non ha girato. L’ex pilota Petronas Moto2 ha effettuato 74 giri per cercare di conoscere e sfruttare il più possibile la sua CBR1000RR-R Fireblade. Lui e il compagno hanno ancora tanti chilometri da fare per tirarne fuori tutto il potenziale.

Sesto Scott Redding, a quasi un secondo e mezzo dalla vetta. L’ex rider Ducati più che pensare al tempo sul giro secco si deve concentrare sul passo. Ha provato diverse soluzioni in questi giorni per sentirsi a suo agio in sella e sfruttare il suo stile di guida. Ha ancora parecchio da apprendere sulla sua M 1000 RR. Chiude la classifica Eugene Laverty con l’altra BMW del team Bonovo Action MGM.

Superbike 2021, test Jerez: tempi ufficiali e classifica finale Day-3

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1’38”831

2. Alex Lowes (Kawasaki), 1’39”865

3. Loris Baz (BMW), 1’40”125

4. Michael Van Der Mark (BMW), 1’40”219

5. Xavi Vierge (Honda), 1’40”228

6. Scott Redding (BMW), 1’40”292

7. Eugene Laverty (BMW), 1’40”397