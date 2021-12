Marc Marquez o Valentino Rossi, chi è il vero paperone della MotoGP?

Una testata giornalistica spagnola ha calcolato chi è il pilota che guadagna di più in MotoGP, in base agli introiti dell’attività in pista

Al di là del pilota più vincente, molti appassionati si domandano anche chi sia il motociclista che guadagna di più. La testata giornalistica specializzata Motosan ha provato a dare una risposta a questo quesito: la ricerca comprende tutti i piloti della stagione appena finita.

Per ottenere un risultato finale, il sito spagnolo ha preso come dati, oltre alle cifre dell’ingaggio vero e proprio, anche gli altri incassi legati al lavoro in pista. È venuto fuori che a giocarsela per il primato sono due nomi abituati a darsi battaglia, che insieme vantano ben 17 titoli mondiali.

Quanto guadagnano i piloti della MotoGP

I due campioni in questione sono: Marc Marquez e Valentino Rossi. Il centauro della Honda sarebbe riuscito a portarsi a casa 10 milioni di euro: la somma proviene da un contratto molto sostanzioso che lo lega alla Casa alata per quattro anni e da attività legate agli sponsor. Questo totale naturalmente non comprende tutti gli introiti del Cabroncito, ma solo quelli legati alla sua attività in pista. Secondo, con un distacco di soli due milioni, spicca Valentino Rossi con 8 milioni. Anche per il Dottore la cifra non comprende determinate voci, come il fatturato della sua azienda che porta il marchio VR46.

Terzo gradino del podio per Maverick Vinales, che deve molto al contratto stipulato con la Yamaha, che lo ha pagato fino alla fine del loro rapporto di lavoro, e il successivo accordo sottoscritto con Aprilia. Lo spagnolo nel 2021 è riuscito a mettersi in tasca 6,5 milioni superando, in questa classifica, anche il campione del mondo uscente Joan Mir. Il pilota della Suzuki tra ingaggio, premio per la vittoria del campionato e contratti collaterali strettamente collegati all’attività in pista ha incassato intorno ai 5 milioni di euro.

Quinto posto per l’altro alfiere della Suzuki, Alex Rins che si posiziona davanti a Pol Espargarò, sesto con circa 3 milioni di euro. A chiudere la classifica, con ingaggi sotto il milione ci sono: Franco Morbidelli, Fabio Quartararo (che con la vittoria del titolo vedrà certamente lievitare i guadagni nel prossimo anno), mentre le ultime due posizioni se li aggiudicano i piloti della Ducati.

