Andrea Iannone, la MotoGP gli manca: il post nostalgico del pilota

Iannone sogna di tornare in MotoGP o comunque alle corse quando scadrà la sua squalifica per doping. Sui social non lo nasconde affatto.

Non è facile per Andrea Iannone dove rinunciare alla MotoGP, raggiunta e meritata dopo tanti anni di impegno. Ma la squalifica di quattro anni per doping ha messo fine al suo sogno.

Fino a dicembre 2023 non potrà gareggiare. Ha già dichiarato di voler comunque tornare alle corse, ma non lo potrà fare nella top class del Motomondiale. Rimanere tante stagioni fuori e rientrare quando avrà superato i 34 anni è decisamente complicato. Però non intende arrendersi e magari in qualche categoria lo potremmo rivedere.

LEGGI ANCHE -> Fabio Quartararo: “La moto sbagliata può cambiarti la carriera”

Iannone, post nostalgico sui social network

In attesa di poter tornare a gareggiare, Iannone si è impegnato in altri progetti extra-motori. Ha aperto un bar ristorante a Lugano ed è stato protagonista dell’ultima edizione del programma televisivo “Ballando con le Stelle” su Rai 1.

Nonostante stia diversificando i suoi interessi, il 32enne abruzzese continua a sentirsi comunque un pilota. Sui social network oggi ha pubblicato un post eloquente. Nella foto c’è lui in sella all’Aprilia MotoGP e ha scritto “Torneremo e sarà come la prima volta…“.

The Maniac non molla, vuole tornare a correre. Deve essere paziente e attendere, però. Per altri due anni non potrà fare gare. Gli auguriamo comunque di poter realizzare il suo sogno di tornare ed essere protagonista, in qualsiasi campionato correrà.