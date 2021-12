Leclerc, ecco la clausola con cui potrebbe liberarsi dalla Ferrari

Charles Leclerc potrebbe decidere di lasciare la Ferrari prima della scadenza del suo contratto: c’è una clausola che fa tremare la Rossa

Charles Leclerc non è certamente reduce da una stagione brillante quest’anno al volante della Ferrari: semmai, ha stupito molto di più il suo compagno di scuderia, Carlos Sainz che all’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi ha riportato il Cavallino sul podio con un ottimo terzo posto.

Il monegasco, però, è pronto ad affrontare l’inverno lavorando insieme al team per tornare al top per il 2022, anno decisivo per la Rossa che dopo tanti campionati difficili vuole provare a tornare a competere con i grandi. Anche perché, se Charles se non dovesse essere soddisfatto al termine della prossima annata potrebbe pensare di realizzare i propri sogni altrove. Il contratto firmato nel 2019 può infatti permettergli di andarsene grazie ad una clausola.

Leclerc può lasciare la Ferrari?

Il classe 1997 infatti, ha firmato un accordo che lo lega alla Rossa fino al 2024. Il Piccolo principe, in più occasioni, non ha nascosto il suo desiderio di riportare il titolo piloti a Maranello ma, se la Ferrari non dovesse dimostrarsi all’altezza delle sue aspettative, Leclerc potrebbe decidere di provare a realizzare il proprio sogno altrove. Insomma, se il Cavallino fallisse il monegasco potrebbe rescindere il suo rapporto e svincolarsi alla fine del 2022.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, se la Ferrari non dovesse piazzarsi almeno terza nel Mondiale costruttori, il monegasco avrebbe la possibilità di salutare la Rossa prima del tempo senza penali o condizioni specifiche. Quest’anno la Scuderia è riuscita nell’impresa di centrare il terzo posto superando le avversarie, in primis la McLaren, che nel 2020 si era in effetti classificata dietro a Mercedes e Red Bull.

